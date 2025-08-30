Zivatarokkal és viharos széllel búcsúzik az augusztus, az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;csapadék;

2025-08-30 07:33:00 CEST

Vasárnapra megszűnik a hőség, 22 és 30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

Szombaton hullámzó front, vasárnap már sekély ciklon hatására kell összességében sokfelé csapadékra számítani, és vasárnapra keleten is mindenhol megszűnik a hőség – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombaton alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye. Többfelé megélénkülhet, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Kiemelten a Dél-Dunántúlon és kisebb eséllyel a középső országrészben villámárvíz is kialakulhat.

A várható zivatarok miatt az egész országra, a felhőszakadások következtében tíz vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala) adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Három vármegyében (Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok) ugyanakkor a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok felett alakulhat.

A hőmérséklet délután általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, míg máshol jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérhetik.

A zivatarok miatt tizennégy vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna) adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

A csúcsérték 22 és 30 fok között alakul, késő este 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.