Megint egy hajszálon múlt a hidegrekord, a Nyírségben 2,4 fokot mértek

időjárás;Nyírség;Zabar;Szabolcsbáka;

2025-08-26 11:03:00 CEST

1980-ban Borsodnádasdon kereken 2 fokot rögzítettek a szenzorok.

Már hétfőn is közel voltunk a hidegrekordhoz, mára virradóra pedig az Északkelet-Nyírségben fekvő Szabolcsbákán 2,4 fokig hűlt a levegő, ami nem sokkal maradt el a korábbi, 1980-as Borsodnádasdon mért értéktől, amikor kereken 2 fokot rögzítettek a szenzorok – írja az Időkép.

A 45 éves rekord tehát maradt, és Zabar 3,2 fokkal a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel ma reggel. Az ország nagy részén egyébként 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, főleg a főváros és a Balaton térségében, illetve az Észak-Dunántúlon mértek ennél magasabb értékeket.

Az Időkép szerint szerdára virradóra már inkább csak az északi, északkeleti völgyekben mérhetünk 10 fok alatti hőmérsékleteket, az ország nagy részén már picit enyhébb lesz a reggel, 9 és 16 fok közötti mimumokra van kilátás.