Hétfő hajnalban mínusz 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet a Bükkben, a Mohos-töbörben

2025-08-26 07:08:00 CEST

A korábbi rekord -8 fok volt, amit nyár elején rögzítettek ugyanitt.

Minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét mérték hétfő hajnalban a Bükk-fennsíkon található Mohos-töbörnél: a meteorológiai mérőállomás szerint -10,4 fok volt – vette észre Dobos András, a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének kutatásvezetőjének erről szóló Facebook-posztját a Telex.

A mért érték a mindenkori legalacsonyabb nyári hőmérséklet Magyarországon, beleértve a nem hivatalos méréseket is.

A Mohos-töbör a bükki Nagy-fennsík egyik hatalmas dolinája, ahol könnyedén megreked a hideg levegő, így jellegzetes mikroklímával rendelkezik. Dobos András bejegyzésében azt írta, hogy a derült és szélcsendes éjszakai időjárás is közrejátszott az új rekordban.