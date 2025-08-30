Csaknem 600 drónnal és rakétával támadta Oroszország Ukrajnát, egy ember meghalt és sokan megsérültek

Oroszország;Ukrajna;Zaporizzsja;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-30 12:02:00 CEST

A sebesültek közt három gyerek is van. Volodimir Zelenszkij közölte, szerinte világos, hogy Moszkva a vezetői szintű találkozó előkészítésére szánt időt újabb súlyos támadások megszervezésére használta fel.

Egy ember meghalt és 24-en megsebesültek Zaporizzsjában a péntekről szombatra virradó éjszaka, amikor Oroszország ismét drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát. A sérültek között 3 gyerek is van – írja a The Guardian.

Ivan Fedorov regionális kormányzó közölte, a támadás következtében 25 ezer lakos számára szakadt meg az áramellátás. A helyi energialétesítmény pedig tudatta, hogy több eszköze megrongálódott, és a javítások folyamatban vannak. Az ukrán légierő szerint a csapások során 21 helyszínre is törmelékek hullottak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en azt írta, Oroszország csaknem 540 drónt, 8 ballisztikus rakétát és 37 más típusú rakétát lőtt ki civil célpontok ellen. Szerinte világos, hogy Moszkva a vezetői szintű találkozó előkészítésére szánt időt újabb súlyos támadások megszervezésére használta fel. Megjegyezte, annak érdekében, hogy ismét diplomáciai lehetőségek nyíljanak meg, az orosz hadsereget finanszírozókkal szemben kemény intézkedésekre, Moszkva ellen pedig hatékony banki és energetikai szankciókra van szükség. Zelenszkj leszögezte, ez a háború nem állítható meg pusztán politikai nyilatkozatokkal, valódi lépések kellenek. Az ukrán elnök bejegyzésében tudatta, hogy az Egyesült Államoktól, Európától és az egész világtól tetteket vár.