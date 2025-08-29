Robert Brovdi nem áll meg, a drónflottája most egy orosz hadsereget ellátó üzemanyag-állomásra mért csapást

Ukrajna;háború;orosz megszállás;

2025-08-29 19:32:00 CEST

A kár mértéke egyelőre nem ismert, de fennakadásokat okozhat az orosz katonai egységek ellátásában.

Az ukrán hadsereg augusztus 29-én csapást mért egy olyan dízelszivattyú-állomásra Nyugat-Oroszországban, amely jelentős szerepet játszik az orosz fegyveres erők üzemanyag-ellátásában – közölte a Kyiv Independent az ukrán vezérkar beszámolójára hivatkozva.

A katonai akciót a Robert Brovdi (Bródi Róbert) vezette ukrán drónflotta, kommandósok és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) együttműködésével hajtották végre az oroszországi Brjanszki területen, a belarusz határnál fekvő Najtopovicsi közelében lévő szivattyúállomás ellen . Az akció célja az orosz energiainfrastruktúra és utánpótlási vonalak gyengítése volt, amelyek kulcsfontosságúak Oroszország hadi képességei szempontjából. A helyszínen tűz keletkezett, a károk felmérése jelenleg is tart. A szivattyúállomás mintegy 50 kilométerre található az orosz–ukrán határtól, az orosz katonai egységeket látja el gázolajjal. Éves kapacitását körülbelül 10,5 millió tonnára becsülik.

A támadásról videófelvétel is nyilvánosságra került, amelyen két detonációt és felcsapó hatalmas lángokat lehet látni.

Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megyei kormányzó arról számolt be, hogy az éjszaka 18 ukrán drónt semmisítettek meg a térségben. Áldozatokról nem érkezett jelentés. A szivattyúállomás elleni támadást nem említette, mindössze annyit közölt, hogy a mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak.

A létesítmény közelében található az unyecsai szivattyúállomás, amely a Barátság kőolajvezeték-rendszer részeként működik. Ezt augusztusban többször is ukrán dróntámadás érte, amelyek miatt le is állt a kőolajszállítás Magyarország, illetve Szlovákia felé. Az Orbán-kormány a támadással megbízott kárpátaljai magyar parancsnokot, az ukrán drónflotta vezetőjét, Robert Brovdit kitiltotta Magyarország és a schengeni övezet területéről.