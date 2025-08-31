Jön ez is, a Trump-adminisztrációban már arra gyanakodnak, hogy egyes európai vezetők csak szavakban akarják békét

Európa;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;orosz megszállás;

2025-08-31 10:08:00 CEST

Vannak a Fehér Házban olyanok, akik az európai vezetőkben látják az orosz-ukrán háború lezárásának a legfőbb akadályát.

Több európai politikus nyilvánosan támogatja Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezését az orosz-ukrán háború lezárására, miközben a háttérben igyekeznek visszafordítani az alaszkai csúcstalálkozó óta elért eredményeket – írja az Axios fehér házi tisztviselőkre hivatkozva.

E szerint a Trump-adminisztrációban egyre nagyobb elégedetlenség az európai vezetőkkel szemben, akikről azt állítják, hogy győzködik Ukrajnát: várjon olyan területi engedmények reményében, amelyeket Oroszország már valójában sosem tenne. Az Egyesült Államok célja az Axios szerint az, hogy Európa teljesen leállítsa az orosz olaj- és gázimportot – ami homlokegyenest ellentétben áll az Orbán-kormány céljaival –, és másodlagos vámokat vezessen be Indiával és Kínával szemben, hasonlóan az amerikai gyakorlathoz. – Az európaiak nem húzhatják végtelenségig a háborút úgy, hogy közben teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak a háttérben, és azt várják, hogy az Egyesült Államok állja a számlát. Ha Európa tovább akarja eszkalálni a konfliktust, az az ő döntése, de ezzel ő maga veszíti el a már elért eredményeket – fogalmazott egy magas rangú tisztségviselő.

Amerikai kormányzati körök szerint az európai országok Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is arra biztatják, hogy várjon egy „kedvezőbb ajánlatra”, vagyis keményebb tárgyalási pozícióra, ami a Fehér Ház megítélése szerint csak súlyosbítja a háborút. Az amerikai tisztviselők úgy vélik, az Egyesült Királyság és Franciaország együttműködőbb, míg más európai államok inkább az Egyesült Államokra hárítanák a konfliktus terheit.

Egy másik magas rangú tisztviselő az Axiosnak azt mondta Donald Trump mérlegeli, hogy visszafogja a diplomáciai erőfeszítéseket, amíg valamelyik fél nem mutat nagyobb hajlandóságot a kompromisszumra. – Hátrébb lépünk, és nézzük, hadd küzdjenek meg egy darabig, majd meglátjuk, mi történik – nyilatkozta a forrás az egyik felvetődő ötletről. Egyes döntéshozók úgy látják, hogy a legnagyobb akadályt jelenleg maguk az európai vezetők jelentik, holott két hete Donald Trump még baráti hangulatú találkozót tartott velük és Volodimir Zelenszkijjel.

Egy magas rangú uniós tisztviselő, aki részt vett az amerikai–európai egyeztetéseken, visszautasította a washingtoni bírálatokat. Kijelentette, hogy az európai vezetők nem játszanak kettős játékot, és nincs ellentmondás a nyilvános és a háttérben folytatott politikájuk között. Emlékeztetett, hogy: az EU-tagországok újabb szankciócsomagon dolgoznak Oroszország ellen.