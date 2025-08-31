Jön ez is, a Trump-adminisztrációban már arra gyanakodnak, hogy egyes európai vezetők csak szavakban akarják békét

Több európai politikus nyilvánosan támogatja Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezését az orosz-ukrán háború lezárására, miközben a háttérben igyekeznek visszafordítani az alaszkai csúcstalálkozó óta elért eredményeket – írja az Axios fehér házi tisztviselőkre hivatkozva.
E szerint a Trump-adminisztrációban egyre nagyobb elégedetlenség az európai vezetőkkel szemben, akikről azt állítják, hogy győzködik Ukrajnát: várjon olyan területi engedmények reményében, amelyeket Oroszország már valójában sosem tenne. Az Egyesült Államok célja az Axios szerint az, hogy Európa teljesen leállítsa az orosz olaj- és gázimportot – ami homlokegyenest ellentétben áll az Orbán-kormány céljaival –, és másodlagos vámokat vezessen be Indiával és Kínával szemben, hasonlóan az amerikai gyakorlathoz. – Az európaiak nem húzhatják végtelenségig a háborút úgy, hogy közben teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak a háttérben, és azt várják, hogy az Egyesült Államok állja a számlát. Ha Európa tovább akarja eszkalálni a konfliktust, az az ő döntése, de ezzel ő maga veszíti el a már elért eredményeket – fogalmazott egy magas rangú tisztségviselő.Drága az orosz LNG, az Orbán-kormány mégis vásárol belőleAz EU elfogadta az Oroszország elleni új szankciókat, szóval Szijjártó Péter bejelentette, hogy az Orbán-kormány még több orosz energiát akar
Amerikai kormányzati körök szerint az európai országok Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is arra biztatják, hogy várjon egy „kedvezőbb ajánlatra”, vagyis keményebb tárgyalási pozícióra, ami a Fehér Ház megítélése szerint csak súlyosbítja a háborút. Az amerikai tisztviselők úgy vélik, az Egyesült Királyság és Franciaország együttműködőbb, míg más európai államok inkább az Egyesült Államokra hárítanák a konfliktus terheit.
Egy másik magas rangú tisztviselő az Axiosnak azt mondta Donald Trump mérlegeli, hogy visszafogja a diplomáciai erőfeszítéseket, amíg valamelyik fél nem mutat nagyobb hajlandóságot a kompromisszumra. – Hátrébb lépünk, és nézzük, hadd küzdjenek meg egy darabig, majd meglátjuk, mi történik – nyilatkozta a forrás az egyik felvetődő ötletről. Egyes döntéshozók úgy látják, hogy a legnagyobb akadályt jelenleg maguk az európai vezetők jelentik, holott két hete Donald Trump még baráti hangulatú találkozót tartott velük és Volodimir Zelenszkijjel.Az oroszoknak akkor sem kell a béke, ha újrarajzolják Ukrajna határait, a kínaiak érdeklődve figyelik az amerikai bűvészmutatványtDonald Trump nem zárja ki, hogy amerikai katonákat küldjön Ukrajnába, Emmanuel Macron ott akar lenni a háromoldalú amerikai-orosz-ukrán csúcstalálkozón
Egy magas rangú uniós tisztviselő, aki részt vett az amerikai–európai egyeztetéseken, visszautasította a washingtoni bírálatokat. Kijelentette, hogy az európai vezetők nem játszanak kettős játékot, és nincs ellentmondás a nyilvános és a háttérben folytatott politikájuk között. Emlékeztetett, hogy: az EU-tagországok újabb szankciócsomagon dolgoznak Oroszország ellen.Kaja Kallas szólt, jöhet az Oroszország elleni 19. szankciós csomag isEurópai vezetők szerint Oroszország nem vétózhatja meg Ukrajna uniós és NATO-csatlakozását