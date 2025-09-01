Az iskolakezdés és a tanév során felmerülő további költségek nemcsak Magyarországon, de a legtöbb európai országban óriási anyagi terhet jelentenek

iskolakezdés;

2025-09-01 20:08:00 CEST

Drága gyermekek.

A Euronews összeállítása szerint bár az infláció több államban is csökkent, a gyermekek iskolai költségei Európa legnagyobb gazdaságainak többségében inkább emelkedtek. Az iskolakezdési kiadások nagy részét a tankönyvek teszik ki, egyes esetekben az összes költség mintegy 70 százalékát ezek adják, de az iskolai kirándulások és az étkezés sem olcsó mulatság.

A pénzügyi terhek különösen a német családok számára súlyosak. Az Idealo ár-összehasonlító platform szerint egy gyermek iskoláztatásának becsült költsége évi 3600 euró (csaknem másfél millió forint) körül van – ez 4 százalékkal magasabb, mint tavaly, és meghaladja a legutóbbi, 2 százalékos inflációs rátát. Németországban az iskolai étkezés gyermekenként naponta körülbelül 4 euróba kerül, bár ez régiónként jelentősen eltér. Berlinben az étkezések általában ingyenesek, míg Münchenben akár 5,5 euróba is kerülhetnek fejenként. A legmagasabb azonban az iskolai kirándulások költsége, ez átlagosan évente 2000 euróba kerül a szülőknek. A túlzások elkerülése érdekében néhány német tartomány már korlátozásokat vezetett be arra vonatkozóan, hogy a tanárok mennyit költhetnek erre.

Nagy-Britanniában is meghaladják az inflációt az iskolai költségek, és a középiskolás tanulók esetében elérik az évi 2600 eurót (körülbelül egymillió forint). A Loughborough Egyetem kutatása szerint ez elképesztő, 30 százalékos növekedést jelent az elmúlt két évben. A kiadások jelentős részét az étkezések jelentik, a kutatók ezt nevezik a legnagyobb költségnyomásnak, mivel csak a csomagolt ebéd és uzsonna évente akár 981 euróba kerülhet a családoknak egy középiskolás tanuló esetében. Ugyanakkor bár az egyenruhák költségei kissé csökkentek – különösen az általános iskolások esetében –, továbbra is jelentős terhet jelentenek, főleg a többgyermekes családok számára – áll a jelentésben.

Az olasz családok várhatóan 600-1200 eurót költenek évente a középiskolás diákokra a Codacons fogyasztóvédelmi egyesület szerint. Az iskolai felszerelések, mint a hátizsákok, naptárak és tolltartók ára 3-5 százalékkal emelkedett 2024-hez képest, azonban továbbra is a tankönyvek a legdrágábbak. A jelentés elítéli, hogy a szülőknek gyakran új könyveket kell vásárolniuk a használtak helyett. Egy másik fogyasztói szövetség, az ADOC kiszámolta a tankönyvek költségét a nyolcosztályos középiskolában a nyolc év alatt: ez tanulónként 2524 euró (nagyjából egymillió forint).

Spanyolországban a kiadások várhatóan körülbelül 2 százalékkal emelkednek, és meghaladják az 500 eurót az Idealo szerint – itt is a tankönyvek ára a legnagyobb tétel, mintegy 360 euró. Ez 18 százalékos növekedést jelent az elmúlt három évben. A szomszédos Portugáliában a családok egyharmada 50-150 eurót költ el, negyedük pedig több mint 150 eurót – derül ki az Escolha do Consumidor fogyasztóvédelmi szervezet kutatásából, bár azt nem tudni, hogy ez tartalmazza-e a tankönyveket is.

Franciaország az egyetlen nagyobb európai gazdaság, ahol kismértékű költségcsökkenés tapasztalható, átlagosan 12 euróval mindössze 211 euróra esett vissza a szülők terhe a Familles de France (a helyi és regionális családegyesületek országos szövetsége) szerint. Ennek több oka is van. Először is, a francia családok szinte semmit sem költenek tankönyvekre, ezeket többnyire kölcsönbe kapják a diákok, akik minden évben továbbadják azokat egymásnak. Egyes régiókban a rendszert közvetlenül a szülői munkaközösségek irányítják. Ezen felül jelentős éves iskolai támogatás jár a családoknak, körülbelül 450 euró minden 6-18 év közötti tanuló után.