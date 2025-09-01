„Miért kellene leválni?” – Hernádi Zsolt szerint nem szükséges csak úgy magunktól lemondani az orosz kőolajról

MOL;Hernádi Zsolt;orosz olaj;

2025-09-01 06:17:00 CEST

A Mol-vezér úgy látja, kell diverzifikálni az energiaellátást, de nem látja szükségét annak, hogy Magyarország kezdeményezze leválást az orosz kőolajról.

Kell diverzifikálni és alternatív rendszereket kiépíteni, és 2026-2027-re képesek is leszünk arra, hogy ha valamilyen okból nem lenne orosz olaj, akkor legyen más választás – jelentette ki az ATV Heti Napló című műsorában Hernádi Zsolt.

A 24.hu szemléje szerint a Mol elnök-vezérigazgatója azonban hozzátette, nem látja szükségét annak, hogy Magyarország kezdeményezze a leválást. „Miért kellene leválni?” – tette fel a kérdést Hernádi a műsorban. Szerinte az orosz olaj alternatívájára csak haváriahelyzetben lehet szükség, és nem azért, mert máshonnan importálnánk kőolajat.

Hernádi Zsolt a lap szerint arra a felvetésre, hogy a Barátság kőolajvezeték helyett jobb lenne az adriai, azt mondta: folyamatosan kérnek árajánlatot a horvátoktól azzal kapcsolatban, hogy mennyiért tudnának szállítani, de sosem kaptak választ. – Az egyes számú mindig az ellátásbiztonság, és én nem látom, hogy az adriai vezeték ezt tudná biztosítani, mert ez nem volt tesztelve – fejtette ki.

Megjegyezte, az adriai vezeték használata sem zárná ki azt, hogy abba orosz olajat pumpáljanak és azt vegyük meg. A szintén orosz olajjal működő szlovákiai finomítóból érkező olaj pótlása szerinte nehézkes lenne, és azonnal áruhiány alakulna ki, és ha nem lenne a Barátság-vezeték, akkor nagyon nehéz lenne egyetlen vezetékkel megoldani az ellátást.

Egyetlen vezeték most nem elegendő, hogy mind a két finomítót teljes egészében ellássa – fogalmazott Hernádi Zsolt, ugyanakkor hozzátette: képessé kell tenni a százhalombattai finomítót arra, hogy ne csak az orosz kőolaj feldolgozására legyen alkalmas. A Mol-vezér szerint ha a múlt héten nem indult volna újra a Barátság kőolajvezeték, akkor 20-40 forinttal nőtt volna a benzin ára, egy teljes leállás esetén pedig 10 százalékos drágulás állandósulna, ezen felül a hiánnyal is számolni kéne.