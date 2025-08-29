30-50 forinttal is nőhet az üzemanyagár, ha leáll a Barátság kőolajvezeték, de az Orbán-kormány ragaszkodása is árnövelő tényező

orosz-ukrán háború;Barátság olajvezeték;

2025-08-29 15:16:00 CEST

Az Orbán-kormány kitiltotta Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadás vezetőjét, aki rendkívül éles üzenetben válaszolt. A Mol kérdésünkre megerősítette, hogy csütörtökön végül újraindultak a szállítások.

A Barátság vezetéken érkező nyersolajszállítmányok hirtelen megszűnte önmagában literenként 30-50 forintos üzemanyagár-emelésre késztetheti az iparágat – vélekedett lapunk megkeresésére Ple­tser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Ezzel a Mol azért nem ütközne feltétlen a környező államok üzemanyagár-átlagában meghúzott, jelenleg fenyegetésalapú kormányzati díjkorlátba, mert egy ilyen hatás alighanem az egész kelet-közép-európai térség árait az uniós élmezőnybe lökné – tette hozzá. Az elemző akkor sem számít arra, hogy a kabinet a mostaninál mélyebben belenyúljon a jelenleg lényegében szabadáras üzemanyagár-rendszerbe, ha a hatás mégis inkább csak Magyarországra korlátozódna. Még mindenki élénken emlékszik ugyanis a 2022-es ár­stop okozta üzemanyaghiányra. Ha az ágazat pedig bármely ok miatt nem érvényesítheti kútáraiban a ránehezedő áremelési nyomást, gyorsan hasonló állapotok alakulhatnak ki – vélekedett a szakember.

De rövid távon akkor is érvényesülne áremelési nyomás, ha az Orbán-kormány egyértelműen kinyilvánítaná, hogy a Mol érdemben lecserélheti a Barátságot az Adria-vezetékre. Bár a két kormány és az érintett Mol, illetve a horvát Janaf között ekkor remélhetőleg érdemben jóindulatú tárgyalások indulnának meg úgy a lekötött mennyiség növeléséről, mint az ezzel párhuzamosan remélhetőleg csökkenő szállítási tarifáról és a többi részletről, például a tengeren vett orosz olaj sorsáról.

Pletser Tamás szerint egyébként az Adria-vezeték áteresztőképessége alkalmas lehet a két hazai finomító teljes körű ellátására, és a horvátok által igényelt szállítási díj sem haladja meg érdemben az uniós átlagot. (Megjegyzendő: a magyar kormány és a Mol ezzel ellentétes véleményt formál.)

A Molnak az esetleges sikeres horvát–magyar egyeztetések után is tetemes veszteséggel kellene számolnia addig, amíg a két finomítóját nem alakítja át száz százalékban oroszról „tengeri” olaj feldolgozására. Ha ugyanis a főképp orosz olajra kialakított két egység most hirtelen tengeri nyersanyagra állna át, abból ötödével kevesebb késztermék készülne el, ami a pótlással együtt legalább ekkora veszteséget okozna a Molnak. A két egység teljes átalakítását egyébként 2026 végére ígérik. Ha ugyanakkor a Mol az olajat a jövőben lényegében az Adria-vezetéken keresztül venné, és a két érintett finomítót is száz százalékban alkalmassá tenné a világpiaci fajták feldolgozására, úgy az elemző meggyőződése szerint a hazai üzemanyagárakra nehezedő nyomás megszűnne. Igaz, a Mol ekkor is a jelenleginél kisebb nyereségre számíthatna.

Az hogy az Orbán-kormány és a Mol változatlanul ragaszkodna a Barátság hangsúlyos használatához, akkor is árnövelő tényező, ha netán tényleg újraindulnának a vezetéken a szállítások – vélekedett a szakember. Ha ugyanis a Mol fő olajbeszerzési útvonala több okból is bármikor elzárulhat, szintén egyre nagyobb és költségesebb kockázat – vélekedik.

Lapunk megkeresésére az ügy kapcsán Grád Ottó, a nagy hazai üzemanyagláncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára annyit rögzített, hogy a Barátság vezeték hosszabb idejű leállása a magyarországi üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.

Már jön a kőolaj

A Barátság kőolajvezetéken érkező nyersolajszállítmányok újraindulásáról Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes tett egy csütörtök reggeli Facebook-posztban tett bejelentést, a Népszava kérdésére pedig további adatokat nem közölve a Molnál is megerősítették, hogy csütörtökön újraindultak a magyar és a szlovák irányú, tesztüzemű nyersolajszállítások a Barátságon.

A többi között Magyarország és Szlovákia nyersanyagbeszerzését biztosító rendszernek a belarusz, illetve ukrán határ menti, de oroszországi, unyecsai szivattyúállomását múlt csütörtök éjjel bombázta a magyar származású, „Magyar” katonai hívójelű Robert Brovdi – Bródi Róbert – vezette ukrán drónflotta. A külgazdasági és külügyminisztert Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettes rendszeresen tájékoztatja a fejleményekről. Kezdetben − vagyis hét napja − a helyreállításhoz szükséges időt öt napra tették, ami a jelek szerint elhúzódik. Ráadásul az első napokban még bizonyosan csak „tesztüzem” várható. Néhány napos kimaradás ugyanakkor a Barátság vezetéken erőteljesebb szivattyúzással akár egy hónap alatt is behozható – vélekedtek lapunknak szakértők.

Az orosz gondok nem növelték az áratA világpiaci környezet az autósok szempontjából most épp kedvező: az Európában irányadó Brent típusú nyers­olaj lapzártánkkor hordónként 67 dolláron állt – hívják fel a figyelmet szakértők. Ez egy alapvetően a 2022. júniusi, 120 dolláros csúcs óta hullámzóan csökkenő ívre illeszkedik. Az orosz energiarendszerek elleni ukrán támadások, illetve az ezek miatti, egyre sűrűsödő orosz ellátási gondok e szerint nem éreztették a nyersolajáron a hatásukat – vélik.

Hernádi MandinerbőlEgy hét alatt két interjút is adott a Mol-székházban a NER-közeli, részint Mol-osztalékból gazdálkodó Mathias Corvinus Collegium tulajdonában lévő, vállaltan kormánybarát Mandiner nevű sajtócsoport vezető arcainak Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. A baráti beszélgetések során betekintést engedett a Barátság lebombázásával kapcsolatos gondolataiba is. Bár a témában előzetesen lapunk is részletes tájékoztatást kért a Moltól, visszatérően be kellett érjük azzal a válasszal, hogy a térség ellátása biztosított. Ezt később néhány elemző úgy értelmezte, mintha a Mol nézetei nem illeszkednének az Orbán-kormány orosz olaj és Barátság vezeték melletti, határozott kiállásához. A Mandiner-interjúkban ugyanakkor Hernádi Zsolt világossá tette: semminemű ellentmondás nincs a kormány és a Mol álláspontja között. Korábbi, kiforrott közléseiket megismételve többek között rögzítette: a Mol is ragaszkodik a Barátságon keresztüli olajszállításokhoz, bár folyamatosan vizsgálják az Adria igénybevételének a lehetőségét is.

Elsősorban nem a magyar és a szlovák ellátást támadtákPletser Tamás lapunknak megerősítette azokat a szakmai értékeléseket is, miszerint az unecsai szivattyúállomás elleni, múlt heti támadás elsősorban nem a magyar és a szlovák olajellátás ellen irányult, mivel innen ágaznak el a fehérorosz és az uszty-lugai kikötő felé irányuló, a teljes oroszországi forgalom negyedét kitevő szállítmányok. Unecsa bombázásával Ukrajna így főképp az Oroszországba jelentős mennyiségű gázolajat szállító belorusz finomítók alapanyagellátását igyekezett meggátolni – tették hozzá lapunknak más szakértők.