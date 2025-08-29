30-50 forinttal is nőhet az üzemanyagár, ha leáll a Barátság kőolajvezeték, de az Orbán-kormány ragaszkodása is árnövelő tényező

A Barátság vezetéken érkező nyersolajszállítmányok hirtelen megszűnte önmagában literenként 30-50 forintos üzemanyagár-emelésre késztetheti az iparágat – vélekedett lapunk megkeresésére Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Ezzel a Mol azért nem ütközne feltétlen a környező államok üzemanyagár-átlagában meghúzott, jelenleg fenyegetésalapú kormányzati díjkorlátba, mert egy ilyen hatás alighanem az egész kelet-közép-európai térség árait az uniós élmezőnybe lökné – tette hozzá. Az elemző akkor sem számít arra, hogy a kabinet a mostaninál mélyebben belenyúljon a jelenleg lényegében szabadáras üzemanyagár-rendszerbe, ha a hatás mégis inkább csak Magyarországra korlátozódna. Még mindenki élénken emlékszik ugyanis a 2022-es árstop okozta üzemanyaghiányra. Ha az ágazat pedig bármely ok miatt nem érvényesítheti kútáraiban a ránehezedő áremelési nyomást, gyorsan hasonló állapotok alakulhatnak ki – vélekedett a szakember.
De rövid távon akkor is érvényesülne áremelési nyomás, ha az Orbán-kormány egyértelműen kinyilvánítaná, hogy a Mol érdemben lecserélheti a Barátságot az Adria-vezetékre. Bár a két kormány és az érintett Mol, illetve a horvát Janaf között ekkor remélhetőleg érdemben jóindulatú tárgyalások indulnának meg úgy a lekötött mennyiség növeléséről, mint az ezzel párhuzamosan remélhetőleg csökkenő szállítási tarifáról és a többi részletről, például a tengeren vett orosz olaj sorsáról.
Pletser Tamás szerint egyébként az Adria-vezeték áteresztőképessége alkalmas lehet a két hazai finomító teljes körű ellátására, és a horvátok által igényelt szállítási díj sem haladja meg érdemben az uniós átlagot. (Megjegyzendő: a magyar kormány és a Mol ezzel ellentétes véleményt formál.)
A Molnak az esetleges sikeres horvát–magyar egyeztetések után is tetemes veszteséggel kellene számolnia addig, amíg a két finomítóját nem alakítja át száz százalékban oroszról „tengeri" olaj feldolgozására. Ha ugyanis a főképp orosz olajra kialakított két egység most hirtelen tengeri nyersanyagra állna át, abból ötödével kevesebb késztermék készülne el, ami a pótlással együtt legalább ekkora veszteséget okozna a Molnak. A két egység teljes átalakítását egyébként 2026 végére ígérik. Ha ugyanakkor a Mol az olajat a jövőben lényegében az Adria-vezetéken keresztül venné, és a két érintett finomítót is száz százalékban alkalmassá tenné a világpiaci fajták feldolgozására, úgy az elemző meggyőződése szerint a hazai üzemanyagárakra nehezedő nyomás megszűnne. Igaz, a Mol ekkor is a jelenleginél kisebb nyereségre számíthatna.
Az hogy az Orbán-kormány és a Mol változatlanul ragaszkodna a Barátság hangsúlyos használatához, akkor is árnövelő tényező, ha netán tényleg újraindulnának a vezetéken a szállítások – vélekedett a szakember. Ha ugyanis a Mol fő olajbeszerzési útvonala több okból is bármikor elzárulhat, szintén egyre nagyobb és költségesebb kockázat – vélekedik.
Lapunk megkeresésére az ügy kapcsán Grád Ottó, a nagy hazai üzemanyagláncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára annyit rögzített, hogy a Barátság vezeték hosszabb idejű leállása a magyarországi üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
Már jön a kőolaj
A Barátság kőolajvezetéken érkező nyersolajszállítmányok újraindulásáról Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes tett egy csütörtök reggeli Facebook-posztban tett bejelentést, a Népszava kérdésére pedig további adatokat nem közölve a Molnál is megerősítették, hogy csütörtökön újraindultak a magyar és a szlovák irányú, tesztüzemű nyersolajszállítások a Barátságon.
A többi között Magyarország és Szlovákia nyersanyagbeszerzését biztosító rendszernek a belarusz, illetve ukrán határ menti, de oroszországi, unyecsai szivattyúállomását múlt csütörtök éjjel bombázta a magyar származású, „Magyar" katonai hívójelű Robert Brovdi – Bródi Róbert – vezette ukrán drónflotta. A külgazdasági és külügyminisztert Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettes rendszeresen tájékoztatja a fejleményekről. Kezdetben − vagyis hét napja − a helyreállításhoz szükséges időt öt napra tették, ami a jelek szerint elhúzódik. Ráadásul az első napokban még bizonyosan csak „tesztüzem" várható. Néhány napos kimaradás ugyanakkor a Barátság vezetéken erőteljesebb szivattyúzással akár egy hónap alatt is behozható – vélekedtek lapunknak szakértők.