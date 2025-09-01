Letartóztattak egy gyanúsítottat az ukrán parlament volt elnökének megölése ügyében

gyilkosság;Ukrajna;letartóztatás;Andrij Parubij;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-01 08:46:00 CEST

Ihor Klimenko belügyminiszter szerint a bűncselekményt gondosan megtervezték, tanulmányozták az áldozat mozgását, kidolgozták az útvonalat és átgondoltak egy menekülési tervet.

Letartóztattak egy gyanúsítottat Andrij Parubij, az ukrán parlament volt elnökének meggyilkolásával összefüggésben – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A The Guardian azt írja, Zelenszkij a Telegramon arról számolt be, hogy a gyanúsított már megtette első vallomását. „Jelenleg sürgős nyomozati intézkedések zajlanak a gyilkosság körülményének megállapítása érdekében” – jelentette ki.

Ihor Klimenko belügyminiszter közölte, a gyanúsítottat éjszaka, a a nyugat-ukrajnai Hmelnickij régióban vették őrizetbe. „Annyit mondhatok, hogy a bűncselekményt gondosan megtervezték: tanulmányozták az áldozat mozgását, kidolgozták az útvonalat és átgondoltak egy menekülési tervet” – tette hozzá.

Mint megírtuk, az ukrán parlament volt elnökére a támadó augusztus 30-án Lvivben nyitott többször tüzet, Andrij Parubij a helyszínen életét vesztette. A tettes elmenekült a helyszínről, a városban pedig elindították a Szirén fedőnevű különleges rendőrségi műveletet a felkutatására és elfogására.