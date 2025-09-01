Elérte a 92 százalékot Oroszország részesedése a magyar kőolajimportban

Oroszország;földgáz;kőolaj;

2025-09-01 11:39:00 CEST

A haszonból pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök köreinek is juthat.

Az Európai Bizottság javaslata szerint legkésőbb 2027 végén Magyarországnak is le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz importjával, de nem csak a kormányzati és molos nyilatkozatok utalnak arra, hogy ezt szeretnék elkerülni. Ugyanis Oroszország részesedése a magyar olajimportból tovább emelkedett, és az idei első félévben elérte a 92 százalékot – írja a G7.

A portál kiemeli,

ez az érték a háború kitörése előtt, 2021-ben ez még csak 61 százalék volt.

A G7 megjegyzi, az orosz kőolajimport fenntartása gazdaságilag érthető a kormány és a Mol szempontjából, de a korábbi években egy olyan közvetítőcégnek is nagy üzlet volt, amely rendre Mol-közeli ügyletekben bukkant fel. Nemrég pedig egyértelműen kiderült, hogy ez nemcsak korábban volt így, mert a háború kitörése után ismét nagyon fontos szerephez jutott a szóban forgó cég, a Normeston, melynek orosz kapcsolatai több szálon vezetnek Putyin köréhez az Important Stories tényfeltáró cikke szerint. A ciprusi, belize-i, svájci cégekben folyamatosan változtak a tulajdoni viszonyok, a pénzáramok. A lényegesebb elemek így összegezhetők:

2012 környékén a Normestont Mihail Arusztamovhoz kötötték, akinek sógora, Nyikolaj Tokajev Putyinnal együtt volt kém az NDK-ban.

a Normeston felfutásakor a különböző cégekben Lev Tolkacsev orosz autóversenyző tűnt fel, aki az 1990-es és 2000-es években az egyik legnagyobb orosz olajcég, a Lukoil munkavállalója volt. Később a Moszkva-környéki Tverben nyitott három benzinkutat és használtautó-kereskedést, 2014-ben indította Rumos Racing nevű autóverseny csapatát. Mindez azonban kispályás üzletelés a Normestonhoz képest, ezért nem is tekintik az orosz üzleti körökben valós tulajdonosnak, mert saját erőből nem kerülhetett volna dollármilliárdos üzletek közelébe.

a céghálóban Gennagyij Tyimcsenko, Putyin ismert barátjának menedzserei tűnnek fel vezetői pozíciókban, ami arra utal, hogy az ő érdekeltsége (is) lehetett a Normeston az előző évtizedben.

2016-tól tűnt fel a Normeston körül Valerij Szubbotyin, a Lukoil volt alelnöke, aki Európába költözött, de továbbra is kapcsolatban maradt Putyin köreivel. 2023-ban cégén keresztül 49,9 százalékos részt szerzett Normestonban.

A szerteágazó cégstruktúra, a cégvezetők és a pénzáramok elemzése után az orosz tényfeltárók arra a következtetésre jutottak, hogy a Normeston sosem volt messze Putyin köreitől, bár az egyes korszakokban más-más személyeken keresztül.

Az Important Stories cikkének másik fontos újdonsága, hogy az újságírók által megszerzett vámstatisztikák alapján

egyértelműen látszik a Normeston 2022 utáni jelentősége a magyarországi és szlovákiai orosz olajimportban.

Eszerint ugyanis a Normeston szinte kizárólag a Mol-csoportnak adhatott el kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A Normeston 2012 és 2023 között a magyarországi orosz kőolaj ötödét hozta be, a kereskedelmi adatok alapján ezzel körülbelül 1550 milliárd forint forgalmat lebonyolítva. Szlovákia esetében szintén ekkora a Normeston részesedése (a pozsonyi finomító szintén a Mol-csoporthoz tartozik, és a közelmúltig kizárólag orosz olajat dolgozott fel). A Mol egyébként kísértetiesen hasonlóan alakította a közvetítő cég fontosságát magyar és szlovák importjában.

2023 utáni adatok nem szerepeltek az orosz lap cikkében, de mivel a Mol a korábbinál is nagyobb arányban importált orosz kőolajat, felehetően tovább nőtt a Normeston jelentősége is. Mindenesetre tavaly, amikor Ukrajna megtiltotta a Lukoil olajszállítmányainak áthaladását a Barátság vezetéken, kiderült, hogy a Normeston azon négy közvetítő vállalat egyike, amelyen keresztül a Mol-csoport lebonyolítja orosz importját.

A G7 megjegyzi, magyar olajipari szakemberekkel beszélgetve az is felmerült, hogy az orosz fél számára miért lehet előnyös közvetítő cégek beiktatása a magyar-orosz olajkereskedelembe. A fellehető információk szerint a Normeston svájci bejegyzésű cége kapja a bevételt, így ezzel a Putyin-közeli körök eurómilliárdokhoz jutnak az európai pénzügyi rendszerben, ahova Oroszországból a lehetetlennel határos pénzt transzferálni a szankciók miatt.