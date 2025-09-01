Elérte a 92 százalékot Oroszország részesedése a magyar kőolajimportban

Az Európai Bizottság javaslata szerint legkésőbb 2027 végén Magyarországnak is le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz importjával, de nem csak a kormányzati és molos nyilatkozatok utalnak arra, hogy ezt szeretnék elkerülni. Ugyanis Oroszország részesedése a magyar olajimportból tovább emelkedett, és az idei első félévben elérte a 92 százalékot – írja a G7.
A portál kiemeli,
ez az érték a háború kitörése előtt, 2021-ben ez még csak 61 százalék volt.
A G7 megjegyzi, az orosz kőolajimport fenntartása gazdaságilag érthető a kormány és a Mol szempontjából, de a korábbi években egy olyan közvetítőcégnek is nagy üzlet volt, amely rendre Mol-közeli ügyletekben bukkant fel. Nemrég pedig egyértelműen kiderült, hogy ez nemcsak korábban volt így, mert a háború kitörése után ismét nagyon fontos szerephez jutott a szóban forgó cég, a Normeston, melynek orosz kapcsolatai több szálon vezetnek Putyin köréhez az Important Stories tényfeltáró cikke szerint. A ciprusi, belize-i, svájci cégekben folyamatosan változtak a tulajdoni viszonyok, a pénzáramok. A lényegesebb elemek így összegezhetők:
2012 környékén a Normestont Mihail Arusztamovhoz kötötték, akinek sógora, Nyikolaj Tokajev Putyinnal együtt volt kém az NDK-ban.
a Normeston felfutásakor a különböző cégekben Lev Tolkacsev orosz autóversenyző tűnt fel, aki az 1990-es és 2000-es években az egyik legnagyobb orosz olajcég, a Lukoil munkavállalója volt. Később a Moszkva-környéki Tverben nyitott három benzinkutat és használtautó-kereskedést, 2014-ben indította Rumos Racing nevű autóverseny csapatát. Mindez azonban kispályás üzletelés a Normestonhoz képest, ezért nem is tekintik az orosz üzleti körökben valós tulajdonosnak, mert saját erőből nem kerülhetett volna dollármilliárdos üzletek közelébe.
a céghálóban Gennagyij Tyimcsenko, Putyin ismert barátjának menedzserei tűnnek fel vezetői pozíciókban, ami arra utal, hogy az ő érdekeltsége (is) lehetett a Normeston az előző évtizedben.
2016-tól tűnt fel a Normeston körül Valerij Szubbotyin, a Lukoil volt alelnöke, aki Európába költözött, de továbbra is kapcsolatban maradt Putyin köreivel. 2023-ban cégén keresztül 49,9 százalékos részt szerzett Normestonban.
A szerteágazó cégstruktúra, a cégvezetők és a pénzáramok elemzése után az orosz tényfeltárók arra a következtetésre jutottak, hogy a Normeston sosem volt messze Putyin köreitől, bár az egyes korszakokban más-más személyeken keresztül.Az Orbán-kormány az energiaellátás biztonságával és az árakkal játszik, ha az EU-s terv ellenére ragaszkodik az oroszokhoz
Az Important Stories cikkének másik fontos újdonsága, hogy az újságírók által megszerzett vámstatisztikák alapján
egyértelműen látszik a Normeston 2022 utáni jelentősége a magyarországi és szlovákiai orosz olajimportban.
Eszerint ugyanis a Normeston szinte kizárólag a Mol-csoportnak adhatott el kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A Normeston 2012 és 2023 között a magyarországi orosz kőolaj ötödét hozta be, a kereskedelmi adatok alapján ezzel körülbelül 1550 milliárd forint forgalmat lebonyolítva. Szlovákia esetében szintén ekkora a Normeston részesedése (a pozsonyi finomító szintén a Mol-csoporthoz tartozik, és a közelmúltig kizárólag orosz olajat dolgozott fel). A Mol egyébként kísértetiesen hasonlóan alakította a közvetítő cég fontosságát magyar és szlovák importjában.Orbán Viktor lassan mindent feláldoz Vlagyimir Putyin jóindulatáért, de az áprilisi orosz gázárkedvezményekből a térségben mégis mi kaptuk a legkevesebbet
2023 utáni adatok nem szerepeltek az orosz lap cikkében, de mivel a Mol a korábbinál is nagyobb arányban importált orosz kőolajat, felehetően tovább nőtt a Normeston jelentősége is. Mindenesetre tavaly, amikor Ukrajna megtiltotta a Lukoil olajszállítmányainak áthaladását a Barátság vezetéken, kiderült, hogy a Normeston azon négy közvetítő vállalat egyike, amelyen keresztül a Mol-csoport lebonyolítja orosz importját.
A G7 megjegyzi, magyar olajipari szakemberekkel beszélgetve az is felmerült, hogy az orosz fél számára miért lehet előnyös közvetítő cégek beiktatása a magyar-orosz olajkereskedelembe. A fellehető információk szerint a Normeston svájci bejegyzésű cége kapja a bevételt, így ezzel a Putyin-közeli körök eurómilliárdokhoz jutnak az európai pénzügyi rendszerben, ahova Oroszországból a lehetetlennel határos pénzt transzferálni a szankciók miatt.Orbán Viktor állítólag a versenyképesség miatt ragaszkodik az orosz gázhoz, de közben a legenergiaigényesebb magyar cégek rezsije európai csúcsokat döntLenne élet Vlagyimir Putyin után, a horvátok februárban kevesebbért vették az amerikai földgázt, mint az Orbán-kormány az oroszokétAz EU leszámol az orosz energiahordozókkal, az Orbán-kormány hangosan, de hiába tiltakozik