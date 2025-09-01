Átlagosan 4,5 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest az ipari termelői árak

KSH;ipari termelés;áremelkedés;

2025-09-01 10:21:00 CEST

A belföldi értékesítés árai 1,6, az exportértékesítésé 5,9 százalékkal emelkedtek.

2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 1,6, az exportértékesítésé 5,9 százalékkal felülmúlták az előző év júliusi értékeit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A közlemény szerint az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,4 százalékkal növekedtek, az exportértékesítési árak 0,1 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében nem változtak.

2025 júliusban az egy évvel korábbihoz képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 1,6 százalékkal nőttek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,8 százalékkal emelkedtek, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,6 százalékkal csökkentek. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül

belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,3, a beruházási javakat gyártókban 3,5, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,4 százalékkal emelkedtek az árak.

az ipari exportértékesítési árak 5,9 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,1, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 12,7 százalékkal növekedtek az árak.

2025. január-júliusban a 2024. január-júliusihoz képest a belföldi értékesítés árai 4,1, az exportértékesítéséi 8,4 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 7,0 százalékkal emelkedtek.