Papírtérképpel navigálták Ursula von der Leyen repülőgépét, az oroszok zavarhatták a GPS-t

Ursula von der Leyen repülőjén kívülről érkező jelekkel használhatatlanná tették a navigációs rendszert, ezért a pilótáknak papíralapú térképet kellett használniuk, mielőtt leszálltak volna az Európai Bizottság vasárnap Bulgáriába látogató elnökével – írja a Telex a Financial Times nyomán. A gép végül biztonságosan landolt.
Bolgár tisztviselők orosz beavatkozásként kezelik az indcidenst, és közölték, hogy rövid időre a repülőtéren és a környékén teljesen leállt minden GPS. Miután Von der Leyenék gépe egy órán át körözött a reptér felett, a pilóták úgy döntöttek, hagyományos módszerek használata mellett landolnak.
A helyi légi közlekedési hatóság is megerősítette a történteket. Közlésük szerint 2022 februárja óta érzékelhetően megnőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor repülőgépek GPS-jeleit szándékosan zavarják, az ilyen incidensek mindig kihívás elé állítják a repülőgépek személyzetét és a légi irányítást.