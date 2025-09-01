repülőgép;GPS;navigáció;oroszok;zavarás;térkép;Ursula von der Leyen;

Papírtérképpel navigálták Ursula von der Leyen repülőgépét, az oroszok zavarhatták a GPS-t

Az Európai Bizottság elnökét szállító gép egy órát volt kénytelen körözni Bulgária felett.