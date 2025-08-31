Ursula von der Leyen: Vlagyimir Putyin egy ragadozó, csak erős elrettentéssel lehet kordában tartani

Oroszország;Lengyelország;Ukrajna;Donald Tusk;Vlagyimir Putyin;Ursula von der Leyen;orosz-ukrán háború;

2025-08-31 17:58:00 CEST

Az Európai Bizottság elnöke kelet-európai körúton jár. Magyarországra nem jön, de vasárnap Lengyelországban Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatót.

Ő egy ragadozó. Tapasztalatból tudjuk, hogy csak erős elrettentéssel lehet kordában tartani. Putyin nem változott, és nem is fog megváltozni – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap a lengyel-belarusz határon tett látogatásakor Donald Tusk lengyel kormányfő társaságában.

Ursula von der Leyen – írja a Politico – pénteken kezdte el mostani körútját, amelyen hét államba, Finnországba, Észtországba, Litvániába, Lettországba, Bulgáriába, Romániába és Lengyelországba látogat, hogy megerősítse az Európai Unió támogatását az orosz agresszióval szemben. Utazása egybeesik Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseivel, hogy fegyverszünet köttessék az Ukrajna elleni, immár negyedik éve tartó véres háborúban.

A sajtókonferenciát Ozierany Male település közelében, a belarusz határon emelt elektromos acélkerítés mellett tartották. Az MTI szerint Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy az Európai Unió „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”, majd bejelentette: az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket az EU a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta: felgyorsították SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramot, amely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. Megerősítette: a programból 19 ország kíván részesülni, és Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje.

Elmondta továbbá: a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de be lehet őket fektetni Ukrajna ipari bázisába is, mivel az EU számára „kulcsfontosságú, hogy Ukrajna erős legyen, az unió szomszédsága erős és védett maradjon”.

Donald Tusk kijelentette: az ukrajnai háború legutóbbi hetei „nagyon világosan mutatják”, hogy semmilyen, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és „az agresszív Oroszországgal folytatott tapintatos játék nem vezet sikerre”, nem garantálja az európai országok biztonságát.

Európának és a NATO-nak ma nagyon keménynek, határozottnak, szolidárisnak kell lennie „a gonosz birodalmának” újabb változatával szemben – húzta alá a lengyel kormányfő. Elmondta: az EB elnöke lengyelországi útjának célja egyebek mellett erős érveket találni ahhoz, hogy „meggyőzzenek mindenkit Európában” az EU keleti határa védelmének és finanszírozásának szükségességéről. Hangsúlyozta: Varsó „nagyon komoly” részesedésre számít a biztonság megerősítését célzó európai programokból, köztük a SAFE-ből származó forrásokból, „több tízmilliárd euróra” pályáztak.

Vasárnap később Ursula von der Leyen Bulgáriába utazik, ahol Rossen Jeliazkov miniszterelnökkel találkozik, majd hétfőn Romániába látogat, ahol Nicușor Dan elnökkel egyeztet, aztán pedig Litvániába megy, ott Gitanas Nausėda elnök fogadja.