Ursula von der Leyen szerint az európai fővárosok meglehetősen pontos terveken dolgoznak, ami az Ukrajnába történő esetleges katonai bevetéseket illeti

2025-09-02 21:21:00 CEST

Csütörtökön várhatóan több európai vezető ismét tárgyal az Ukrajnának biztosítandó biztonsági garanciákról. Állítólag Donald Trump is támogatja őket.

Az európai fővárosok „meglehetősen pontos terveken” dolgoznak az Ukrajnába történő esetleges katonai bevetésekkel kapcsolatban, amelyek a konfliktus utáni biztonsági garanciák részeként az Egyesült Államok teljes támogatását élvezik – jelentette ki Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott interjúban elmondta, „egyértelmű útiterv” létezik az esetleges bevetésekre vonatkozóan. „Van egy világos útitervünk, és megegyezésre jutottunk a Fehér Házzal... ez a munka nagyon jól halad.” A bizottsági elnök kijelentette, hogy a fővárosok „multinacionális csapatok bevetésére és az amerikaiak támogatására” vonatkozó terveken dolgoznak. „Trump elnök biztosított minket arról, hogy az amerikaiak jelen lesznek a támogatás részeként” – mondta.

Ukrajna konkrét biztonsági garanciákat követel nyugati támogatóitól, beleértve az országba küldendő szárazföldi csapatokat is. Kijev úgy véli, ezt mindenképpen bele kell foglalni egy a három és fél év óta zajló háborút lezáró békeszerződés szövegébe. A kontingenst több tízezer európai katonát foglalhat magában, akiket az Egyesült Államok is támogatna. Erről a megállapodásról Donald Trump elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és magas rangú európai vezetők tárgyaltak a múlt hónapban. Ursula von der Leyenen kívül Emmanuel Macron francia, Alexander Stubb finn elnök, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz kormányfő, továbbá Marc Rutte NATO-főtitkár utazott el akkor Washingtonba, s várhatóan ugyanők vennének részt a csütörtökre Párizsba tervezett tanácskozáson, bár hivatalos megerősítés sem az időpontról, sem a résztvevők személyéről még nem érkezett. Az Elysée-palota nem kívánt nyilatkozni a kérdésben a Financial Times megkeresésére.

Ursula von der Leyen szavait nem követte osztatlan lelkesedés a szövetségesek körében. Boris Pistorius német védelmi miniszter bírálta a nyilatkozatot. – Helytelen ilyen témákról beszélni, mielőtt tárgyalóasztalhoz ülnénk – közölte az SPD politikusa egy fegyvergyárban tett látogatásakor.

Múlt héten szintén az FT számolt be először arról, hogy az Egyesült Államok mégis jelentős katonai szerepet vállalna Ukrajnában. Mint a lap múlt kedden megírta, a döntés azokon a tárgyalásokon született, amelyet amerikai, ukrán és európai tisztviselők folytattak a háború után az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáiról. Az FT meg nem nevezett forrásokra közölve azt is írta, hogy az amerikai tárgyalók többször elmondták: Washington kész „stratégiai eszközöket” biztosítani egy európai vezetésű békefenntartó kontingens számára. Ezek magukban foglalják majd a hírszerzést, a megfigyelést és a felderítést, emellett parancsnoki és irányítási képességeket, valamint légvédelmi eszközöket. Ukrajna légvédelmi támogatásához az USA repülőgépeket, logisztikát és földi radarokat is adna, elősegítve egy Európa által érvényesített repüléstilalmi övezet létrehozását. A lap forrásai ugyanakkor hozzátették, hogy ez még egy döntés előtti javaslat, amelyet Washington azzal a feltétellel tett meg, ha az európai hatalmak vállalják, hogy több tízezer katonát küldenek a béke garantálására.