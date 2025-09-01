A Tisza Párt megszavazta a rákosrendezői tervpályázat kiírási dokumentumát, de az elfogadási hatáskört megtartja a Közgyűlésnek

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;tervpályázat;Fővárosi Közgyűlés;Rákosrendező;bizottsági ülés;Tisza Párt;

2025-09-01 19:05:00 CEST

Bár az elképzelések szerint a főváros a semmiből építene gyakorlatilag egy új várost, néhány napja lapunk írta meg, hogy kormányzati döntések nélkül a tervek aligha valósulhatnak meg.

Megszavaztuk a rákosrendezői tervpályázat kiírási dokumentumát, de az elfogadási hatáskört megtartjuk a Közgyűlésnek – közölte Facebook-oldalán a Tisza Párt fővárosi frakciója, miután megtartották a Vitézy Dávid vezette fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülését. – Az előterjesztett pályázat tartalmával frakciónk teljes mértékben egyetértett, ugyanakkor ragaszkodtunk hozzá, hogy a pályázat kiírását a főpolgármester helyett a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá – olvasható az ellenzéki párt közleményében.

Múlt pénteken Vitézy Dávid posztolta, hogy Karácsony Gergellyel közösen nyújtották be a javaslatot az elnökletével működő bizottságnak a rákosrendezői nemzetközi várostervezési tervpályázat kiírásáról. Mint írta, a pályázat első, nyílt szakasza november 18-ig tart, amelyre bármely tervezőiroda jelentkezhet. Ezt követően a referenciák értékelése alapján a második körben a legjobb 12 pályázó kap meghívást, hogy a Főváros által készített tervezési program alapján dolgozza ki konkrét tervét. A végső győztest pedig a 19 fős, részben külföldi szaktekintélyekből álló bírálóbizottság választja ki. – Több mint száz hektáron felépülő, tízezer új lakást magában foglaló városrészben majdnem annyian fognak élni, mint ma a legkisebb megyei jogú városokban. Joggal mondhatjuk tehát, hogy a semmiből építünk fel egy új várost – tette hozzá Vitézy Dávid.

A Népszava azonban már másnap megírta, hogy a Rákosrendező teljes körű birtokba adása még mindig nem zárult le és nincs válasz a főváros által kért infrastruktúra-fejlesztésekre sem. – Márpedig ezek nélkül aligha valósulhat meg az új negyed. Rákosrendező neve még csak fel sem bukkan a kormány 2035-ig szóló beruházási listáján, miközben az Orbán-kormány – igaz, eredetileg az Egyesült Arab Emírségek előtt – vállalta, hogy az új városnegyed megvalósítását 800 millió euró (cirka 320 milliárd forint) értékű beruházással segíti.

Lapunk azt is ismertette, hogy ezen ígéret alapján összeállított fővárosi kívánságlistában sok más mellett szerepel a Nyugati Pályaudvar és Rákospalota-Újpest közötti vonalszakasz korszerűsítése, bővítése, a repülőtéri kapcsolat biztosítása egy új megállóhely építésével, a 3-as villamos Erzsébet-királyné útja-Szegedi út-Göncz Árpád városközponti szakaszának kiépítése egy felüljáróval, az M1-es metróvonal (kisföldalatti) rekonstrukciója és meghosszabbítása Rákosrendező vasútállomásig a jelenlegi járműpark cseréjével együtt, közúti és gyalogos felüljárók, valamint kerékpáros és gyalogutak. A megállapodás eredetileg vállalt határideje szeptember 9., de még válasz se érkezett.