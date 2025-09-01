A Tisza Párt megszavazta a rákosrendezői tervpályázat kiírási dokumentumát, de az elfogadási hatáskört megtartja a Közgyűlésnek

Megszavaztuk a rákosrendezői tervpályázat kiírási dokumentumát, de az elfogadási hatáskört megtartjuk a Közgyűlésnek – közölte Facebook-oldalán a Tisza Párt fővárosi frakciója, miután megtartották a Vitézy Dávid vezette fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülését. – Az előterjesztett pályázat tartalmával frakciónk teljes mértékben egyetértett, ugyanakkor ragaszkodtunk hozzá, hogy a pályázat kiírását a főpolgármester helyett a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá – olvasható az ellenzéki párt közleményében.
Múlt pénteken Vitézy Dávid posztolta, hogy Karácsony Gergellyel közösen nyújtották be a javaslatot az elnökletével működő bizottságnak a rákosrendezői nemzetközi várostervezési tervpályázat kiírásáról. Mint írta, a pályázat első, nyílt szakasza november 18-ig tart, amelyre bármely tervezőiroda jelentkezhet. Ezt követően a referenciák értékelése alapján a második körben a legjobb 12 pályázó kap meghívást, hogy a Főváros által készített tervezési program alapján dolgozza ki konkrét tervét. A végső győztest pedig a 19 fős, részben külföldi szaktekintélyekből álló bírálóbizottság választja ki. – Több mint száz hektáron felépülő, tízezer új lakást magában foglaló városrészben majdnem annyian fognak élni, mint ma a legkisebb megyei jogú városokban. Joggal mondhatjuk tehát, hogy a semmiből építünk fel egy új várost – tette hozzá Vitézy Dávid.Mesterterv és időhúzás: az Orbán-kormány és a főváros is példát statuálna Rákosrendezővel
A Népszava azonban már másnap megírta, hogy a Rákosrendező teljes körű birtokba adása még mindig nem zárult le és nincs válasz a főváros által kért infrastruktúra-fejlesztésekre sem. – Márpedig ezek nélkül aligha valósulhat meg az új negyed. Rákosrendező neve még csak fel sem bukkan a kormány 2035-ig szóló beruházási listáján, miközben az Orbán-kormány – igaz, eredetileg az Egyesült Arab Emírségek előtt – vállalta, hogy az új városnegyed megvalósítását 800 millió euró (cirka 320 milliárd forint) értékű beruházással segíti.Karácsony Gergely bejelentette, nemzetközi tervpályázatot írnak ki Rákosrendező megújítására
Lapunk azt is ismertette, hogy ezen ígéret alapján összeállított fővárosi kívánságlistában sok más mellett szerepel a Nyugati Pályaudvar és Rákospalota-Újpest közötti vonalszakasz korszerűsítése, bővítése, a repülőtéri kapcsolat biztosítása egy új megállóhely építésével, a 3-as villamos Erzsébet-királyné útja-Szegedi út-Göncz Árpád városközponti szakaszának kiépítése egy felüljáróval, az M1-es metróvonal (kisföldalatti) rekonstrukciója és meghosszabbítása Rákosrendező vasútállomásig a jelenlegi járműpark cseréjével együtt, közúti és gyalogos felüljárók, valamint kerékpáros és gyalogutak. A megállapodás eredetileg vállalt határideje szeptember 9., de még válasz se érkezett.Mini-Dubaj után jött a mély hallgatás, Rákosrendezőről egy betű sincs az Orbán-kormány 2035-ig tartó beruházási listáján