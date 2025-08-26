Donald Trump még idén találkozni akar Kim Dzsongunnal

Észak-Korea;Egyesült Államok;Kim Dzsong Un;Donald Trump;

Az amerikai elnök a Fehér Házban, az új dél-koreai elnök fogadása után közölte: alig várja, hogy megvalósuljon ez az esemény.

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában újságíróknak azt mondta, hogy még idén találkozni akar Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel – írja a Reuters.

Trump – miközben először fogadta a Fehér Házban Dél-Korea új elnökét, I Dzsemjongot – úgy fogalmazott, „alig várom, hogy a megfelelő időben találkozhassak Kim Dzsongunnal”.

Phenjan egyelőre nem reagált az amerikai elnök kijelentésére, de az észak-koreai média nem sokkal később arról számolt be, az amerikai-dél-koreai közös katonai gyakorlatok bizonyították Washington szándékát a koreai félsziget „megszállására”.

Donald Trump már tavasszal is arról beszélt, hogy újra találkozna Kim Dzsingunnal. Akkor azt is közölte, van párbeszéd a két ország között, ami „nagyon fontos”, sőt, még méltatta is a kommunista diktátort, akiről azt mondta, „nagyszerű a kapcsolatunk, (…) ő okos fiú”, továbbá, hogy „fantasztikusan kijöttünk egymással”.

A dél-koreai elnök a mostani látogatása során részt vett egy üzleti fórumon is, ahol magas rangú amerikai tisztviselők és dél-koreai, valamint amerikai vállalatok vezérigazgatói voltak jelen. Az utazásával egy időben a Korean Air dél-koreai légitársaság bejelentette, hogy 103 repülőgépet vásárol az amerikai Boeing cégtől, vagyis a légitársaság történetének legnagyobb megrendelését hajtja végre.