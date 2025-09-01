Kaposvári polgárok petíciót indítottak a Rippl-Rónai-festmény Sándor-palotának való kölcsönadása ellen

Online petíciót indítottunk, amiben kérjük a közintézményektől és döntéshozóktól, hogy hozzák nyilvánosságra a Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből a Sándor-palotába kerülő „Medgyessy olvas” című festmény kölcsönzésének dokumentumait és fő feltételeit – idézi a 444 egy kaposvári polgárokból álló csoport tagjainak nyílt levelét. Az aláírásgyűjtést a kezdeményezők két nappal azután indították, hogy Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége a városban járt, hogy egy Rippl-Rónai-festményt kölcsönözzön a Sándor-palotába. Az aHang oldalán támogatható petíciót néhány óra alatt már csaknem 800-an írták alá.
– Alulírottak tiltakozunk a Rippl-Rónai „Medgyessy olvas” című, nagyjából 200 millió forint értékű festmény kölcsönadásának lehetősége ellen. A mű Kaposvár közvagyonaként van számon tartva. Előzményként fontos megemlíteni, hogy 2025 nyarán Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége látogatást tett a Rippl-Rónai Múzeumban, majd ezt követően merült fel a festmény Sándor-palotába való kölcsönadásának az ügye. Az aláírók ellenzik a kölcsönadás lehetőségét és annak átláthatatlan menetét. Követeljük, hogy a közvagyont érintő döntések a jövőben kizárólag a közösség érdekeit szem előtt tartva szülessenek meg, ne szűk körök igényei szerint – olvasható a petícióban, amelyet a kaposvári városvezetésnek, a Kaposvári Múzeum vezetésének és a Sándor-palotának címeztek.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrég Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere közzétett egy videót, amelyből kiderült: Sulyok Tamás és felesége 3 és fél évre kapják kölcsön a képet. Az RTL Híradó kérdésére a kaposvári önkormányzat pedig azt közölte, hogy a Sándor-palota rájuk bízta a választást, ők pedig a festő Medgyessy olvas című képét javasolták, amit el is fogadott az elnöki házaspár.Kiderült, hogy melyik Rippl-Rónai-festmény kerül a Sándor-palotába Sulyok Tamás feleségének a kérésére