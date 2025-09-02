Megszűnt az önkormányzati iskolabusz Hajdúviden, hétfő reggel nem fértek fel a gyerekek a távolsági járatra

Már az első tanítási nap káoszba fulladt kora reggel Hajdúviden: az általános iskolás diákok ugyanis hétfőtől a terv szerint nem iskolabusszal járnak, hanem menetrend szerinti járattal jutnak el a tíz kilométerrel arrébb található Hajdúböszörménybe. A járatra azonban nem fértek fel a gyerekek – derül ki az RTL Híradó riportjából.
A szülők többségének nincs autója, ráadásul csak a múlt héten derült ki, hogy a megszüntetett önkormányzati buszjáratot távolságival pótolná a tankerület. A gyerekek mellé két kísérőt adnak. A csatorna szerint
hétfő reggel egy kis méretű, már csaknem megtelt járatra kellett volna felszállnia a Hajdúvidről továbbinduló majdnem 40 gyereknek, de az iskolások nem fértek fel a járműre.
A hajdúböszörményi polgármester végül mégis odarendelte a beszüntetett iskolabuszt, amire már kényelmesen felfértek a gyerekek, akik így 25 perces késéssel tudtak elindulni az iskolába. A szülők szerint van, aki az évnyitóról, más az első óráról késett el.
Hajdúvid Hajdúböszörményhez tartozik. A polgármester szerint – bár nekik ez tízmillió forint extra kiadást jelent – amíg a tankerület nem oldja meg érdemben a helyzetet, addig megint működni fog az iskolabusz.
– Kedvezményként adta a képviselő-testület, hogy behordják a gyerekeket. De azt tudni kell, hogy ez nem a mi feladatunk
– mondta az RTL Híradónak. Az illetékes tankerület szerint viszont igenis az önkormányzat dolga lenne, de mivel ők felmondták a szolgáltatást, a tankerület csak volánbuszokkal tudja biztosítani az iskolába jutást.