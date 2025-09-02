Összejátszás, megsértett közbeszerzési szabályok az 1,1 milliárdos nagydobszai projektekben

közbeszerzés;uniós támogatás;Integritás Hatóság;Nagydobsza;

2025-09-02 09:32:00 CEST

A hét projekt európai uniós forrásból kapta a közel 1,1 milliárd forintot.

1,1 milliárd forint EU-támogatást kapott az a hét projekt, amelyeket az Integritás Hatóság (IH) vizsgálata érintett a Baranya vármegyei Nagydobszán. Ebből négy esetben a Hatóság kezdeményezett jogorvoslati eljárást, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértést állapított meg - közölte a hatóság.

Azt írják, a Integritás Hatóság lezárta a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00019 azonosító számú „Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” és az EFOP-1.5.2-16, az EFOP-1.5.3-16 (ezen belül három projekt), valamint a TOP-5.3.1-16-BA1 konstrukciók egyes pályázatainak vizsgálatát. A hét projekt támogatási összege európai uniós forrásból közel 1,1 milliárd forint volt.

A Hatóság feltárta, hogy

a TOP-Plusz projekt kivitelezési feladatait, valamint az EFOP- és TOP-projektek rendezvényszervezésre kiírt közbeszerzési eljárásait minden esetben ugyanaz a cég nyerte meg.

A nyertes cég azonossága mellett közös eleme a közbeszerzési eljárásoknak az is, hogy projektmenedzserként, bírálóbizottsági elnökként és kapcsolattartóként is ugyanaz a személy működött közre a különböző ajánlatkérői konzorciumok oldalán, aki üzleti kapcsolatban állhatott a nyertes cég tulajdonosával.

A vizsgálat megállapításai szerint a közreműködő személy elősegíthette a nyertes cég sikerét a közbeszerzési eljárásokban, megsértve a tiszta verseny elvét és a közbeszerzési törvény szabályait.

Az EFOP-projekteknél a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ár szinte minden esetben megegyezett a becsült értékkel vagy attól minimálisan tért el, ami - a már említett egybeesésekkel együtt - összejátszásra enged következtetni.

Négy, EFOP-projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásban, a Hatóság olyan informatikai jellegű bizonyítékokat is talált,

amelyek a verseny tisztaságának, illetve a közbeszerzési eljárás szabályainak megsértésnek gyanújára adnak okot.

A Hatóság ezért az EFOP projektek keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások vonatkozásában, jogsértés megállapítása érdekében kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból történő jogorvoslati eljárását.

A Döntőbizottság valamennyi – a Hatóság által kezdeményezett - jogorvoslati eljárásban jogsértést állapított meg és bírságot szabott ki (D.222/20/2025., D.238/8/2025., D.243/18/2025. és D.304/23/2025. számú határozatok), mely határozatok felülvizsgálata iránt közigazgatási perek vannak folyamatban.