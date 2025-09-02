Orbán Viktor üzent a kampányrendezvényen megtámadott Andrej Babisnak

Csehország;Orbán Viktor;Andrej Babis;

2025-09-02 08:42:00 CEST

A kormányfő mihamarabbi jobbulást kívánt és közölte, Szlovákia után az erőszak beszivárgott a cseh politikába is.

Mihamarabbi jobbulást, barátom! – üzente Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, az X-en közzétett bejegyzésében Andrej Babis volt cseh kormányfőnek.

Babist szeptember 1-én azt követően szállították kórházba, hogy támadás érte a Morva-Sziléziában található Dobrá községben, miközben a közelgő parlamenti választásokra kampányolt. A cseh Novinky információi szerint egy 60 év körüli férfi lépett a tömegbe a gyűlésen, majd mankóval ütötte a politikust a fején és a hátán. A rendőrség még a helyszínen közbelépett. Babis pártja megerősítette, hogy a volt kormányfőt a fején ütötték meg, a kórházban CT-vizsgálatot végeztek a politikuson.

Orbán Viktor X-bejegyzésében megjegyezte, Szlovákia után az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. „Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredménye. De nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!” – üzente a miniszterelnök.