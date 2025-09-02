Orbán Viktor bejelentette, hogy indul a chatcsatornája

Orbán Viktor;Facebook;chat;

2025-09-02 10:04:00 CEST

Ahol rendszeresen személyes üzenetet küld majd az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről.

Még pár nap és visszatérek, de addig is közvetlen kapcsolatban lehetünk – közölte Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében a kormányfő bejelentette,

indul a chatcsatornája, ahol rendszeresen személyes üzenetet küld majd az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről.

A hvg.hu megjegyzi, a felületen egy chatbot válaszolgat, ami első üzenetében arra kérdez rá, melyik áll közelebb hozzánk, a Digitális Polgári Kör vagy a Harcosok Klubja. Attól függően, mire kattintunk, a miniszterelnöki chatbot arra biztat, hogy kapcsoljuk be az értesítéseket. Ha erre is ráklikkelünk, az alábbi üzenet jelenik meg, szintén Orbánnak tulajdonítva:

A digitális szabadságharc kezdetét vette. Az online világban felépített baloldali gyűlöletdiktatúrának befellegzett. Vívjuk ki függetlenségünket közösen a digitális térben! Tarts velem és küzdjünk vállvetve az előttünk álló csatákban – itt a Facebookon és azon túl is!