Hadházy Ákos most a hatvanpusztai könyvtárról tett közzé fotókat

2025-09-02 09:44:00 CEST

„Egy bugris újgazdag család úrhatnámságának és mérhetetlen luxusának újabb bizonyítéka” – kommentálta a képeket a független országgyűlési képviselő.

Ezúttal a hatvanpusztai könyvtárról mutatott be fotókat Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A független országgyűlési képviselő a képeket úgy kommentálta: „ez a viccesgiccses stílusban épült üzemi könyvtár az egykori cselédházból lett kialakítva, ahogyan Orbán apja fogalmazott, »kiütötte a födémet« és csinált egy könyvtárat, hogy a család összegyűlt könyveit, iratait megmutathassa”.

A politikus megjegyezte, a cselédház soha nem volt műemlék minősítésű, úgyhogy erre nem mondhatja Lázár János, hogy a műemlékvédelem szép példája. „Inkább egy bugris újgazdag család úrhatnámságának és mérhetetlen luxusának újabb bizonyítéka” – állapította meg.

Hadházy Ákos a fotókkal kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet:

elkészült a galériára vezető kovácsoltvas csigalépcső,

egy kandalló elengedhetetlen minden mezőgazdasági üzemben, ezt egy kos szobor díszíti,