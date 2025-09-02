Körvonalazódik az új otthonfelújítási program, itt vannak a szakszövetség javaslatai

támogatás;hitel;felújítás;otthonfelújítás;

2025-09-02 11:20:00 CEST

A kormányzati tervek legfeljebb 10 millió forint hitelről és a mellé kapható legfeljebb 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásról szólnak.

Egyenlő szinten lenne érdemes kezelni az új építésű lakások és a régiek felújításának állami támogatási rendszerét – ez az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) régóta képviselt álláspontja, amit Koji László elnök ismét hangsúlyozott, amikor a G7 arról kérdezte, milyen javaslatokat tettek le a kormány asztalára.

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy miután elindul az óriási érdeklődést kiváltó Otthon Start, a készülőben lévő otthonfelújítási program fő paraméterei is hasonlóak lehetnének. A részletekről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy a kormányzati tervek legfeljebb 10 millió forint hitelről és a mellé kapható legfeljebb 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásról szólnak. A legfontosabb Otthon Start-os párhuzam a hitel 3 százalékos plafonja lehet.

Koji László a portálnak arról is beszélt,

az Otthon Start egyik fő vonzereje az alacsony, akár 10 százalékos önerő, de azt még nem lehet tudni, hogy ebben az esetben mennyire lesz laza ez a feltétel.

szakmailag mindenképpen azt javasolja az ÉVOSZ, hogy a konstrukció minél szélesebb rétegek számára minél könnyebben legyen elérhető. Most is futnak állami támogatású otthonfelújítási programok, de ezek népszerűsége meg sem közelíti az Otthon Startét, részben pont azért, mert szűkebb kört céloznak, és igénybevételük meglehetősen bonyolult részletszabályokhoz van kötve.

ahhoz, hogy egy 20 év alatt leromlott ingatlant fel lehessen újítani úgy, hogy ahhoz a következő 20 évben ne kelljen hozzányúlni, szerinte elég lehet az összességében 15 millió forint. A szórás persze rendkívül nagy lehet, az említett számok csak nagyon leegyszerűsített átlagok.

az alapos felújításra váró ingatlanok energetikailag általában a G osztályba tartoznak (az egyszerűség kedvéért 1-től 12-es skálán a 3-asba), és egy 15 milliós felújítással akár 6-8 szintet is feljebb lehet lépni, ez mindenképpen célja lehetne a programnak.

ma már minden hasonló program úgy indul, hogy energetikai felmérést kell végeztetni, az viszont nyitott kérdés, hogy tesznek-e a kiírásba olyan elemeket, hogy kötelező legyen javítani a besoroláson, kikerülve az olyan anomáliákat, hogy mondjuk egy teljesen szigeteletlen házra tegyenek hőszivattyút vagy pazarló elektromos bojlerhez rozoga tetőre napelemet.

fontos lenne, hogy a társasházak se maradjanak ki a lehetőségből, mert ezekben a közös terek felújítása legalább annyira fontos lenne, mint a lakásoké.

Az ÉVOSZ elnöke közölte, nem tart attól, hogy ha népszerű lesz a program, akkor a keresleti oldal élénkülése többletinflációt okoz. Az építőipar ehhez kapcsolódó részeiben a szakszövetség körülbelül 15 százalékkal nagyobb munkavégző kapacitást becsül a tényleges piaci kereslethez képest, vagyis bőven lenne még mit felszívnia a növekvő keresletnek.

Lapunk júliusban számolt be arról, hogy új lakásfelújítási támogatás jön, amely információink szerint akár 15 millió forintos, az első lakásvásárlókéhoz hasonló olcsó hitellel kombinált csomag lehet.