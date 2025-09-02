Az Erste úgy döntött, az 56-os forradalomra cseréli a Budapest Pride-os részleteket a reklámjában

reklám;Erste Bank;Budapest Pride;pride;1956-os forradalom;

Tájékoztatása szerint a magyar Erste kérésére olyan történelmi eseményt választott, amely azonos jelentőséggel bír minden magyar számára, és összeegyeztethető a filmben megjelenített többi eseménnyel.

Az Erste, miután kivette a Budapest Pride-ot mutató jelenetet a reklámfilmjéből, az 1956-os forradalomra cseréli a videó ezen részletét – erről tájékoztatta a bank kedden a Telexet. A cég szerint 1956 minden magyar számára azonos értéket képvisel, és hasonlóan képviseli az európai értékeket, mint a reklámban megjelenített többi esemény.

Az Erste Group bankcsoport eredetileg egy látványos, mesterséges intelligencia segítségével generált reklámvideót készített. Az AI-videóban Európa történetének fontos pillanatai elevenedtek meg Jeanne d'Arc csatába lovaglásától az 1968-as prágai tavaszon át Marie Curie vegyészeti felfedezéséig. A videóban több képkockában helyet kapott a Budapest Pride felvonulása is. Az Erste Group szóvivője azonban múlt héten a Telexnek azt írta, „megértve és tiszteletben tartva az Erste Bank Magyarország kérését, kicseréljük azokat a részeket, amelyek nem ugyanazt jelentik minden magyar számára, és amelyeket más magyarországi történelmi események jobban reprezentálhatnának”.

Az 1956-os forradalom kiválasztását a bank most azzal indokolta: „A film szándékosan olyan történelmi eseményekre utal, amelyek a közös európai történelmünknek részei, és olyan értékeket képviselnek, mint az egység, a haladás és a szabadság.” Hozzátette, hogy a magyar Erste kérésére olyan történelmi eseményt választottak, amely „azonos jelentőséggel bír minden magyar számára, és összeegyeztethető a filmben megjelenített többi eseménnyel. Magyarország számára ez az 1956-os forradalom”.