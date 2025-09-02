Magyar Péter: Vasárnap találkozunk Kötcsén!

Orbán Viktor;Kötcse;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-02 10:54:00 CEST

Készüljetek – üzente a Tisza Párt elnöke, további részleteket pedig későbbre ígért.

Készüljetek, vasárnap találkozunk Kötcsén! – üzente Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedd délelőtt a Facebook-oldalán. „Mindenkire számítunk” – tette hozzá kommentben, és további részleteket későbbre ígért.

Mint arról mi is beszámoltuk, Orbán Viktor elsőként a Harcosok Klubjában írt arról, hogy szeptember 7-én lesz a kötcsei találkozó. Ez egyébként megfelel a Magyar Péter által korábban már kiszivárogtatott fideszes menetrendnek. A Tisza Párt elnöke július elején szerezte meg azt a feljegyzést, amely szerint a szeptember 7-ei kötcsei találkozó után szeptember 21-én egy nagyszabású Harcosok Klubja-rendezvény lesz a Papp László Budapest Sportarénában, valamint október 23-án Békemenet. Ebből eddig a kötcsei találkozón kívül annyi igaz még, hogy Orbán Viktor szeptember 20-ra hívta össze a Digitális Polgári Körök nagygyűlését, amelyeket később, a július 26-i tusványosi beszédében indított útnak. Rogán Antal tárcája, a Miniszterelnöki Kabinetiroda tagadta, hogy feljegyzés készült volna.

A Fidesz hagyományosan a kötcsei Dobozy-kúrián tartott zártkörű rendezvénnyel és benne Orbán Viktor előadásával indítja az őszi politikai évadot.