Megosztott az EU Izrael ügyében, pedig lenne lehetősége nyomást gyakorolni Benjamin Netanjahu kormányára

Európai Unió;Izrael;

2025-09-03 14:12:00 CEST

Szakértők szerint Izrael megsérti az EU és Izrael közötti egyezményt, mert nem tartja be az emberi jogi kötelezettségeit, ezért az Uniónak már régen lépnie kellett volna, de erre egyelőre esély sincs.

Miközben a Gázai övezetben a humanitárius helyzet katasztrofális, a háború vége és az izraeli túszok kiszabadítása sem látszik egyelőre, az Európai Unió megosztottsága miatt nem tud valódi szereplőként fellépni. Az EU a legnagyobb kereskedelmi partnere Izraelnek, így a blokknak lenne lehetősége nyomást gyakorolni Benjamin Netanjahu kormányára, hogy hagyjon föl a háborúval és a segélyek blokkolásával, állítják szakértők. A kereskedelmi egyezmény esetleges felfüggesztését követeli számos tagállam is, amivel az Izraelből érkező termékek kedvezményes vámkulcsa szűnne meg.

Az EU-n belül néhány tagállam, így Szlovénia, Írország, Spanyolország és Belgium hagyományosan nagy hangsúlyt helyez a palesztin nép támogatására, míg más uniós országok, köztük Csehország, Németország és Magyarország támogatja a zsidó államot, bármit is tegyen a kormány.

Martin Konečný, a brüsszeli European Middle East Project nevű szervezet (azaz Európai Közel-Kelet Projekt) igazgatója a Népszavának úgy nyilatkozott, hogy lassú elmozdulás érezhető a tagállamok oldaláról. Amikor márciusban az izraeli hadsereg blokkolta a segélyek eljutását a Gázai övezetbe, „túl borzalmassá vált a helyzet.” Hollandia, aki korábban egyértelműen támogatta Izraelt a Hamasz elleni háborújában májusban javasolta az Izraellel kötött egyezmény felülvizsgálatát. Konečný szerint egyértelművé vált, hogy elhúzódó háborúra és romló helyzetre kell felkészülni, így nem reménykedhettek abban az európai döntéshozók, hogy elfordítjuk a tekintetünket, a harcok végeztével pedig lapozunk. Az Izrael-EU egyezmény felülvizsgálatát aztán májusban hivatalosan is kezdeményezte Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője.

Ugyanakkor az egyezmény felfüggesztéséhez a tagállamokat tömörítő Tanácsban minősített többség kellene, vagyis a tagállamok 55 százalékának szavazatára van szükség úgy, hogy közben az Unió lakosságának 65 százalékát is képviseljék a támogató országok. A jelenlegi erőviszonyok mellett erre azonban nincs lehetőség. A nagy tagországok közül Németország és Olaszország minden ilyen lépést ellenezne, és legalább az egyiknek módosítania kellene a pozícióját, hogy a Tanácsban átbillenhessen a mérleg.

A kutatás-fejlesztési együttműködés egy másik kulcsterülete az EU-izraeli kapcsolatoknak, ezért az elmúlt időszakban a Horizon nevű uniós alap került a vita középpontjába, ami révén izraeli kutatók, egyetemek és cégek is szorosan együttműködnek európai partnerekkel. Végül július végén javasolta az Európai Bizottság, hogy az EU függessze fel a Horizon program egy kis szeletét, az úgynevezett EIC Accelerator programot, ahova izraeli cégek is pályázhattak start-up-ok támogatásár. Ez elenyésző rész a teljes Horizon programon belül. A Bizottság javaslatában kiemelte, hogy Izrael nem teljesíti az EU-val kötött egyezményben foglalt emberi jogi kötelezettségeit. Ennek a felfüggesztésnek az elfogadásához ugyanakkor szintén minősített többségre lenne szükség.

Konečný kiemelte, Németország nem engedte, hogy ennél nagyobb szeletet felfüggesztéséről tárgyaljanak, majd a javaslatot azzal utasította el, ez túl kevés ahhoz, hogy érdemben nyomást gyakoroljon Izraelre. A brüsszeli szervezet igazgatója ugyanakkor emlékeztetett, hogy amikor Oroszország lerohanta Ukrajnát 2022-ben, akkor szinte azonnal kizárták Oroszországot a hasonló programokból, és ebben a folyamatban vezető szerepet töltött be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ha hitelesek akarunk maradni, akkor az izraeli hadsereg háborús bűnei ellen is föl kellene lépni, állítja Konečný.

A szakértő szerint a megosztott izraeli társadalomból is sokan várják az erősebb fellépést Európából, és azok az izraeli társadalmi csoportok, akiknek van vesztenivalójuk, akár átbillenthetik az izraeli politikát is.

Az EU eddig két körben szankcionált egyéneket és szervezeteket emberi jogok megsértéséért, ezek elfogadásakor egyszerre tett listára a Hamasz terrorszervezethez köthető egyéneket, és olyan erőszakos izraeli telepeseket, akik számos jogsértést követtek el Ciszjordániában. Egy újabb csomagot azonban már hónapok óta blokkol Magyarország, és mivel ehhez egyhangú döntés kell, nem várható előrelépés.

Konečný ugyanakkor úgy érzi, hogy az EU önmagában nem tudja megoldani a konfliktust és ameddig Donald Trump zöld utat ad Netanjahu miniszterelnöknek, addig várhatóan csak tovább fog romlani a helyzet.