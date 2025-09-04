Oroszlány fideszes polgármestere és Menczer Tamás vélhetően nem örül, ahogy Kósa Lajos sem, aki korábban nehezményezte, hogy adható férfinév például a Legolász.
A fideszes influenszernél az vágta ki a biztosítékot, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója korábban elhatárolódott Oroszlány fideszes polgármesterétől, aki a tanévnyitón örült annak, hogy nincs az elsősök között Mohamed.
Takács Károly „migrációs országba” küldené azokat a háborgó szülőket, akiknek tetszik az arab eredetű név.
Miguel Asín Palacios (1871–1944) híres könyve, a La Escatologia musulmana en la Divina Comedia (A muzulmán eszkatológia az Isteni színjátékban) 1919-ben jelent meg. Könyvében az arabul is jól beszélő spanyol jezsuita pap azt állította, hogy Dante Alighieri (1265-1321) az Isteni színjáték megírásához az iszlám vallás, és kultúra világából is merített ötleteket.
A súlyosan sérült pap nem is ismerte támadóját, a rendőrök hajtóvadászatot indítottak a tettes ellen.
Az iszlámellenes holland képviselő tavaly augusztusban is kísérletezett a versennyel, akkor azonban halálos fenyegetést kapott.
Első magyarként 2014-ben hazajöttem a selyemúton. A több mint 10 000 lépést két és fél hónap alatt tettem meg Pekingtől Isztambulig. A selyemút misztikája azóta is orientál, az idén Isztambulból indultam, és az utam legvégső, legdélebbi állomása Babilon volt Irakban. Irakból visszatértem Dél-Törökországba, majd Isztambulból hazarepültem.
„A dzsihád a legátfogóbb értelemben az egyistenhit terjesztéséért kifejtett erőfeszítés… A dzsihád végső célja a szent vallási törvény érvényesítése és az igaz hit egyeduralkodóvá tétele. Mint háború a dzsihád egyfajta szankció a hitetlenség, vagyis azok ellen, akik elutasítják az iszlám hívó szavát.”