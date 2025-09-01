Republikon: Egy kicsit csökkent a Fidesz hátránya, de így is 6 százalékkal vezet a Tisza a biztos pártválasztók körében

Fidesz;Republikon Intézet;pártpreferencia;Tisza Párt;

2025-09-01 13:18:00 CEST

Jelenleg további három párt jutna be a parlamentbe.

Hibahatáron belül változtak a pártok közti erőviszonyok augusztusban: 4 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népesség körében, 5 százalékponttal a pártválasztók között és 6 százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában. Az állás a teljes népesség körben 30-26, a pártválasztók körében 39-34, a biztos szavazó pártválasztók között 41-35 Magyar Péter pártja javára – derül ki a Republikon Intézet 2025. augusztus 21. és 27. között készült kutatásából.

A pártok erősorrendje tehát nem változott, azonban a Fidesz-KDNP hátránya hibahatáron belül csökkent. Az elemzés szerint nyár végén a kormánypártok többé-kevésbé uralták a közbeszédet, és szavazóik választói aktivitása némileg magasabb, mint nyár elején.

A kutatás eredményei alapján eközben

a Mi Hazánk támogatottsága hibahatáron belül, 2-2-2 százalékponttal nőtt a teljes népesség, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében is, 6, 8 és 8 százalékra. Jelenleg bejutna a parlamentbe.

a DK-ra a teljes népesség 5, a pártválasztók és a biztos szavazók 7-7 százaléka szavazna, így a párt ismét megugorja a parlamenti küszöböt.

a Kutyapárt támogatottsága változatlan, az MKKP augusztusban is a parlamentbe jutna, 4-6-6 százalékos támogatottság mellett. Látható, hogy a Tiszán és a Fideszen kívüli politikára is van kereslet, egyelőre nem sikerült párharccá szűkíteni a politikai küzdelmet.

a kisebb pártok támogatottságában nem történt lényegi változás.

a bizonytalanok aránya 3 százalékponttal csökkent július óta, 24 százalékra. A teljes népesség 2 százaléka szavazna egyéb, a felsorolásban nem szereplő pártokra.

A Republikon Intézet összegzése szerint nem történt nagy átrendeződés a választói preferenciákban nyáron, a szavazók nagyjából beárazták a pártokat. Ettől függetlenül egy ilyen szoros versenyben, a két nagy politikai erőn túl további három párttal a parlamenti küszöb körül van ok az izgalomra. Az elemzés kiemeli, a Fidesz-KDNP hosszú hónapok után meg tudta vetni a lábát, és szeptembertől bizonyára tovább fokozódik a kampányhangulat.