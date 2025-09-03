Eurobarometer: a magyarok 82 százaléka kötné a jogállamisághoz az EU-s pénzeket, háromnegyedük szerint előnyünkre vált az uniós tagság

Európai Unió;közvélemény-kutatás;kiadások;jogállamiság;Eurobarométer;uniós tagság;

2025-09-03 07:45:00 CEST

Összesen 82 százaléknyian értettek egyet azzal, hogy az EU-nak több eszközre van szüksége a globális kihívásokhoz, ami magasabb a 77 százalékos uniós átlagnál. Az Európai Unió megítélésénél jelentős a különbség az uniós átlaghoz képest.

A magyarok 88 százaléka szerint kellene egységesebben fellépniük a tagállamoknak a világszintű kihívásokkal szemben – írja a szerdán megjelent Eurobarometer alapján a Telex. A félévente ismételt, reprezentatív uniós közvélemény-kutatásban ez hajszállal marad el a 90 százalékos, népesség alapján is súlyozott EU-átlagtól.

A portál összefoglalója szerint

míg az uniós polgárok első helyen a védelemre és biztonságra helyeznék a hangsúlyt, hogy az EU megerősítse a helyét a világban 37 százalékkal, ez a magyaroknál csak holtversenyben, az energiafüggetlenséggel és infrastruktúrával együtt a harmadik (29 százalék).

Magyarországon több keleti és déli tagállamhoz hasonlóan a versenyképesség az első 36 százalékkal (EU: 32 százalék). Második az élelmiszerbiztonság és mezőgazdaság 35 százalékkal, nagy eltéréssel a 25 százalékos uniós arányhoz képest.

82 százaléknyi magyar értett egyet azzal, hogy az EU-nak több eszközre van szüksége a globális kihívásokhoz, ami magasabb a 77 százalékos uniós átlagnál.

azzal kapcsolatban, hogy az EU-nak több projektet kellene-e finanszíroznia, az igenek az uniós és a magyar adatoknál is 80 százalék közelében voltak, de nálunk annak ellenére volt alacsonyabb az összesített arány és ezen belül a határozottan egyetértőké, hogy nettó haszonélvezők vagyunk.

a közös bevételeket a felmérés alapján a harmadik legnagyobb arányban támogatnának a magyarok.

a jogállamiság és demokratikus alapelvek, valamint az uniós pénzek összekötésénél is hasonló a helyzet, bár nagyobb eltolódásokkal. Az EU-n belül 40 százalék értett ezzel teljesen, 45 százalék inkább, míg Magyarországon 21-61 az arány. A jogállamisági befagyasztások mellett még így is jelentős többségben vannak nálunk az igenek a 3 százaléknyi teljesen és 14 százaléknyi inkább elutasítóval szemben (1 százalék nem tudja).

Az EU megítélésénél jelentős a különbség az uniós átlaghoz képest. Utóbbit nézve az állampolgárok több mint felének (52 százaléknak) pozitív a képe, ilyenre eddig csak kétszer volt példa az elmúlt két évtizedben. A negatív véleményűek aránya még kicsit kisebb is Magyarországon (16 kontra 13 százalék), mint az EU-ban, de a semlegeseké a 27 tagállamból nálunk a legnagyobb 42 százalékkal.

A semlegesek aránya négy százalékot nőtt az előző felméréshez képest, a pozitívaktól és a negatívaktól is két-két százaléknyian gondolták meg magukat. Így is kis többségben vannak hazánkban az EU-t pozitívan látók (45 százalék).

A mindennapi életünkre gyakorolt hatásnál szintén messze az uniós átlag feletti volt a semlegesek aránya Magyarországon (42 kontra 31 százalék). A pozitívaké kicsit kisebb (Magyarországon 42 százalék inkább, 3 százalék nagyon ilyennek látta az EU hatását, ugyanez a két arány az összes tagállamot nézve 44 és 6 százalék). Közben – pici emelkedéssel – a magyarok háromnegyede szerint Magyarország előnyére vált az uniós tagság, csak 22 százalék gondolja ellenkezőleg. Ez nagyjából megfelel az összesített átlagnak.

Az EU előnyeinél viszont épp fordított sorrend alakult ki az első négy helyen a magyar adatoknál az uniósakhoz képest. Nálunk a legtöbbször a munkalehetőségeket említették, utána jött a gazdaság növekedés, az együttműködés a többi uniós országgal, majd a hozzájárulás a békéhez és a biztonsághoz.