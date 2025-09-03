Veszélyeztetett fajjá válhat a törpeszarvas Chilében

Zöldzóna;Chile;pudu;törpeszarvas;

Egyre gyakrabban gázolják el autók vagy támadják meg kóbor kutyák a Chiloé-szigetvilág bozótos vidékein élő állatokat. A természetvédők egy „pudutörvény” megalkotását javasolják.

A túlélésért küzd Chilében a pudu, a világ legkisebb szarvasfaja, amelynek apró termete alig haladja meg a házimacskáét. A Chiloé-szigetvilág bozótos vidékein élő állatokat egyre gyakrabban gázolják el autók vagy támadják meg kóbor kutyák, ami a populáció gyors fogyatkozásához vezet – figyelmeztetnek chilei állatorvosok és természetvédők.

A puduk számára eddig menedéket jelentettek a Chile déli partjainál fekvő Chiloé-sziget sűrű erdői és falvai, ám a faj állományában rohamos csökken tapasztalható.

Idén már több tucat példány pusztult el vagy sérült meg, a helyi Chiloe Silvestre állatmentő központban annak vezető állatorvosa, Javiera López szerint 18 pudut láttak el, felük kutyatámadás, harmaduk közlekedési baleset miatt szorult orvosi kezelésre.

„Évente nagyjából ötven sérült pudut hoznak hozzánk, ami egy ilyen sérülékeny faj esetében riasztóan magas szám”

– hangsúlyozta. Szerinte csak idő kérdése, hogy a pudut a hivatalos besorolásban is a veszélyeztetett, majd a kritikusan veszélyeztetett fajok közé sorolják.

A puduk mindössze 45 centiméter magasak, és a kétméteres jávorszarvasokhoz vagy gímszarvashoz képest teljesen védtelenek. Nagy szemeik vannak, vékony lábuk és félénk természetük, a vemhes nőstények télen és tavasszal különösen veszélyeztetettek. Az alkonyatkor, éjjel és reggel aktív állatok az év nagy részében magányosan élnek. Gyakran két lábra állnak vagy fatörzsekre másznak, hogy táplálékukat – leveleket, gyümölcsöket, virágokat, hajtásokat – elérjék.

A chilei kormány nem rendelkezik hivatalos dokumentummal az országban élő puduk hivatalos állományszámáról, de

becslések szerint mintegy tízezer törpeszarvas élhet Chile és Argentína erdeiben, jelentős részük Chiloé szigetén.

A szárazföldi populáció viszonylag stabilnak mondható, de a szigetvilági állomány folyamatosan zsugorodik – mondta Natalia Durán, a chilei állatkert állategészségügyi szakértője. Szerinte az állatkertek oktatási és szemléletformáló szerepe kulcsfontosságú lehet a faj fennmaradásában. A természetvédők közlekedésbiztonsági lépéseket is sürgetnek, továbbá felmerültek javaslatok egy „pudutörvény” megalkotására is.