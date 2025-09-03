Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;tervrajz;

Pálinkafőző terasz, palackozó és kóstoló pinceterem – Hatvanpuszta föld alatti építményeiről posztolt Hadházy Ákos

A független országgyűlési képviselő megjegyezte, bár páncélterem nincs a terveken, minden forrás beszélt róla úgy, hogy látta is. Szeptember 27-én újabb, „szafari túrával egybekötött műemlék megtekintés” lesz.

A föld alatti építmények terveinek és újabb fotóknak a közzétételével folytatta Hadházy Ákos szerdán a hatvanpusztai birtok bemutatását. A független országgyűlési képviselő bejegyzésében kiemelte: végre megtudhatjuk, hogy mit fognak „termelni” a „félkész mezőgazdasági üzemben”.

A politikus kiemelte, a tervek alapján

  • a föld alatt található két teremgarázs (170+90 négyzetméteres, az egyikbe 6, a másikba két helyet terveztek),

  • az egyik garázsnak építettek egy külön vécét is,

  • a „vendégház” hatalmas konyhája alatti pincében helyet kap egy 20 négyzetméteres steakfeldolgozó,

  • a garázsok mellett van egy föld alatti „raktár” is,

  • ugyanitt a konyha alatt van egy italraktár és egy hűtőkamra,

  • a „rezidenciát”, a „vendégházat” és a garázsokat összekötő folyosó a tervek szerint is 30 centis vasbetonnal védett,

  • a „műhelylak” alatti pincerendszerben három, egyenként 14 négyzetméteres fagyasztószoba is van,

  • található egy pálinkafőző terasz, egy pálinkakóstoló pinceterem (25 négyzetméter, természetesen külön mosdóval), és egy kis palackozó terem is,

  • de van egy 15 négyzetméteres ULO (ultra low oxigene) almahűtő és két zöldséghűtő is.

Hadházy kiemelte, bár páncélterem nincs a terveken, minden forrás beszélt róla úgy, hogy látta is. A beszámolók szerint – folytatta – ezt három ajtó védi és inkább nevezhető páncélteremnek vagy „pánikszobának”, mint széfnek. Azok, akik a terveket is látták, azt állítják, hogy ez a terem egy olyan külön folyosóról nyílik, amelyik nincsen rajta a tervrajzokon, ezt a politikus szerint „majd csak a egy rendszerváltás után fogjuk megtudni”.

A független képviselő bejegyzését azzal zárta: a nagy érdeklődésre tekintettel szeptember 27-én újabb, „szafari túrával egybekötött műemlék megtekintést” szerveznek, hamarosan ennek részleteiről is beszámol.

