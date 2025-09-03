Pálinkafőző terasz, palackozó és kóstoló pinceterem – Hatvanpuszta föld alatti építményeiről posztolt Hadházy Ákos

Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;tervrajz;

A független országgyűlési képviselő megjegyezte, bár páncélterem nincs a terveken, minden forrás beszélt róla úgy, hogy látta is. Szeptember 27-én újabb, „szafari túrával egybekötött műemlék megtekintés” lesz.

A föld alatti építmények terveinek és újabb fotóknak a közzétételével folytatta Hadházy Ákos szerdán a hatvanpusztai birtok bemutatását. A független országgyűlési képviselő bejegyzésében kiemelte: végre megtudhatjuk, hogy mit fognak „termelni” a „félkész mezőgazdasági üzemben”.

A politikus kiemelte, a tervek alapján

a föld alatt található két teremgarázs (170+90 négyzetméteres, az egyikbe 6, a másikba két helyet terveztek),

az egyik garázsnak építettek egy külön vécét is,

a „vendégház” hatalmas konyhája alatti pincében helyet kap egy 20 négyzetméteres steakfeldolgozó,

a garázsok mellett van egy föld alatti „raktár” is,

ugyanitt a konyha alatt van egy italraktár és egy hűtőkamra,

a „rezidenciát”, a „vendégházat” és a garázsokat összekötő folyosó a tervek szerint is 30 centis vasbetonnal védett,

a „műhelylak” alatti pincerendszerben három, egyenként 14 négyzetméteres fagyasztószoba is van,

található egy pálinkafőző terasz, egy pálinkakóstoló pinceterem (25 négyzetméter, természetesen külön mosdóval), és egy kis palackozó terem is,

de van egy 15 négyzetméteres ULO (ultra low oxigene) almahűtő és két zöldséghűtő is.

Hadházy kiemelte, bár páncélterem nincs a terveken, minden forrás beszélt róla úgy, hogy látta is. A beszámolók szerint – folytatta – ezt három ajtó védi és inkább nevezhető páncélteremnek vagy „pánikszobának”, mint széfnek. Azok, akik a terveket is látták, azt állítják, hogy ez a terem egy olyan külön folyosóról nyílik, amelyik nincsen rajta a tervrajzokon, ezt a politikus szerint „majd csak a egy rendszerváltás után fogjuk megtudni”.

A független képviselő bejegyzését azzal zárta: a nagy érdeklődésre tekintettel szeptember 27-én újabb, „szafari túrával egybekötött műemlék megtekintést” szerveznek, hamarosan ennek részleteiről is beszámol.