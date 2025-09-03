Oroszlány;Menczer Tamás;Takács Károly;

Korábbi felvétel

Menczer Tamás szerint igaza van az oroszlányi polgármesternek, aki a tanévnyitón örült annak, hogy nincs az elsősök között Mohamed

„A balliberális felháborodás hazug és álságos” – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Igazat mondott az oroszlányi polgármester az évnyitón, amikor kijelentette, „de jó, hogy nincs köztünk Mohamed” – állapította meg Menczer Tamás a Facebook-oldalán.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy összegzett, „menetrendszerűen megérkezett a balliberális felháborodás”, majd azt fejtegette,

  • Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed,

  • Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim,

  • és ugyancsak Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül.

„Tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé. Történelmi kihívás” – jelentette ki. Úgy folytatta,

„tíz éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad. De csak addig.”

Menczer szerint „a balliberális felháborodás hazug és álságos”, mivel nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre, hanem a bevándorlás.

„Az lenne veszélyes, ha az iskolában nem tudnának tanulni és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt. Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak! Hajrá, Oroszlány! Hajrá, Polgármester úr!” – zárta bejegyzését.

A független országgyűlési képviselő megjegyezte, bár páncélterem nincs a terveken, minden forrás beszélt róla úgy, hogy látta is. Szeptember 27-én újabb, „szafari túrával egybekötött műemlék megtekintés” lesz.