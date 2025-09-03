Menczer Tamás szerint igaza van az oroszlányi polgármesternek, aki a tanévnyitón örült annak, hogy nincs az elsősök között Mohamed

Oroszlány;Menczer Tamás;Takács Károly;

2025-09-03 11:01:00 CEST

„A balliberális felháborodás hazug és álságos” – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Igazat mondott az oroszlányi polgármester az évnyitón, amikor kijelentette, „de jó, hogy nincs köztünk Mohamed” – állapította meg Menczer Tamás a Facebook-oldalán.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy összegzett, „menetrendszerűen megérkezett a balliberális felháborodás”, majd azt fejtegette,

Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed,

Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim,

és ugyancsak Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül.

„Tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé. Történelmi kihívás” – jelentette ki. Úgy folytatta,

„tíz éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad. De csak addig.”

Menczer szerint „a balliberális felháborodás hazug és álságos”, mivel nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre, hanem a bevándorlás.

„Az lenne veszélyes, ha az iskolában nem tudnának tanulni és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt. Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak! Hajrá, Oroszlány! Hajrá, Polgármester úr!” – zárta bejegyzését.