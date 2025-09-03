Töröltek négy Tisza Szigetet, a párt szerint a kapcsolattartók személyes sértettsége áll a háttérben

feloszlatás;Újbuda;feloszlás;Tisza Párt;Tisza Szigetek;

2025-09-03 12:14:00 CEST

A Tisza Párt közölte, a kapcsolattartók a tagokkal nem egyeztettek a feloszlatásról, az érintettek döntő többsége belép más szigetekbe, vagy újakat alapít.

Bejelentették feloszlásásukat az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő nevű Tisza szigetek – derül ki az ujbudaitisza.hu oldalra hétfő este kitett rejtélyes közleményből. Ebben azt írták: „Tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen.”

A szigetek szeptember 1-jei megszűnéséről szóló közleményt a kormánypárti média hamar felkapta, a napokban lehozta a Magyar Nemzet és a Mandiner is. A Telex érdeklődött a Tisza Párt sajtóosztályánál, hogy megtudják, pontosan mi történt. Azt írták:

„Az említett TISZA Szigeteket a kapcsolattartók a tagokkal történt előzetes egyeztetés nélkül törölték személyes sértettségből.”

Hozzátették, az említett szigetek minden tagját – körülbelül 140 embert – külön értesítette a történtekről emailben a Tisza Párt, és döntő többségük belép más szigetekbe, vagy újakat alapít. Azt is hangsúlyozták, hogy „hetente több tucat új TISZA Sziget alakul országszerte”, és a számuk már 2200 felett jár, ami több tízezer tagot jelent. „Pedig ők nem digitális harcosok, hanem valódi magyar emberek, akik nem zsoldosként, hanem hazafiként végeznek önkéntes munkát teljesen ingyen. Jótékonysági és politikai munkát folytatnak a szabadidejükben” – jegyezte meg a párt.