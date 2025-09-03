Lezárult a rendőrségi eljárás, nem történt bántalmazás a nagykanizsai óvodában

rendőrség;gyermekvédelem;bántalmazás;Nagykanizsa;óvoda;

2025-09-03 11:53:00 CEST

Az érintett óvónő felmentése megszűnt.

Lezárta a kiskorú veszélyeztetése ügyében zajló eljárást a nagykanizsai rendőrkapitányság, és megállapította, hogy nem történt bántalmazás a piarista fenntartású nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvodában a nyár elején indult ügyben. Ezért az eljárást a rendőrség augusztus végén bűncselekmény hiányában megszüntette – írja a Magyar Kurír a Piarista Rend Magyar Tartományának közleménye alapján.

Az ügy előzménye, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – a szülők szerint pofozhatta és a folyosóra lökhette a gyerekeket egy vezető óvónő az intézményben. A történtek miatt panaszt tettek az óvoda igazgatójánál és a fenntartó piarista rendnél, az óvónő pedig írásbeli figyelmeztetést kapott, de továbbra is a gyerekek között dolgozhatott, ráadásul vezetőként. Emiatt újabb bejelentéseket tettek, ezek a gyermekvédelmi hatósághoz és a rendőrséghez is eljutottak. A Zalaegerszegi Kormányhivatal azt közölte, hogy vizsgálják a történteket, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság pedig kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást az ügyben.

A Piarista Rend Magyar Tartománya később közölte, a nagykanizsai óvodának bejelentett gyermekvédelmi gyanú kezelése során késve és nem megfelelő intézkedéseket hozott, eljárási hibákat vétett, amelyekért a rend bocsánatot kér minden érintettől. Hozzátette, a gyermekek biztonságos fejlődése érdekében határozott lépéseket tett, egy óvodapedagógust a vizsgálat idejére felfüggesztett állásából, mindenben együttműködik a hatóságokkal, és külsős szakértő vizsgálatot is kért, amelynek eredményeit beépíti működésébe.

A Piarista Rend Magyar Tartományának keddi közleménye kiemeli, a nagykanizsai rendőrkapitányság vizsgálati osztálya augusztus végi határozatában megállapította, hogy a rendelkezésre álló adatok és a tanúvallomások alapján nem történt bántalmazás az ügyben, ezért az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. Az érintett óvónő felmentése megszűnt.

„A mostani rendőrségi határozat lezárta az ügyet, de a fenntartó számára az ügy tanulságai nem évülnek el. A Piarista Rend továbbra is fontosnak tartja a már meglévő szakmai protokollok fejlesztését, hogy egyre hatékonyabb gyermekvédelmi rendszert működtessenek, minden esetleges ügyből tanuljanak” – hangsúlyozza a közlemény. Hozzáteszi, továbbra is arra bátorítanak minden diákot, szülőt és pedagógust, hogy amennyiben gyermekvédelemmel kapcsolatos komoly aggályuk merül fel, bizalommal forduljanak a Biztonságos Iskolák Tartományi Tanácsához. „Minden bejelentést a személyiségi jogok tiszteletben tartásával és a legmagasabb szintű komolysággal kezelünk” – zárul a közlemény.