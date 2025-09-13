EBESZ: nagy gondok voltak a magyar választásokkal

Az állami propaganda a kormánynak kampányolt, a választási rendszer átalakítása is a Fidesznek segített, a határon túli szavazatoknál sérült az egyenlőséghez való jog - csak néhány kritika ez az EBESZ most kiadott jelentéséből az áprilisi magyar választásról. Magyarország megsértette az EBESZ koppenhágai szerződését a demokratikus választások feltételeiről - írja a hvg.hu.