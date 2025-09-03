„Sajnálom, hogy olyan mondat hangzott el, amely bántó lehetett” – Az oroszlányi iskola igazgatója elhatárolódott a fideszes polgármestertől

tanévnyitó;Oroszlány;iskolaigazgató;Takács Károly;

2025-09-03 13:33:00 CEST

Iskolánkban minden gyermek egyformán értékes, vallási, vagy kulturális háttértől függetlenül – hangsúlyozta Fehérvári Mónika.

„Sajnálom, hogy az iskola tanévnyitóján olyan mondat hangzott el, amely bántó lehetett. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy iskolánkban minden gyermek egyformán értékes, vallási, vagy kulturális háttértől függetlenül” – mint azt a 24.hu elsőként észrevette, ezt írta szerdán a Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója, Fehérvári Mónika az intézmény honlapján.

Az ügy előzménye, hogy Oroszlány fideszes polgármestere a tanévnyitón, miután az elsősöket köszöntötte azt mondta, „de jó, hogy nincs köztük Mohamed”. Takács Károly, akit az iskola hívott meg az ünnepségre, később a portál kérdésére megerősítette: „Igen, mondtam, örülök, hogy az elmúlt időszakról, a rengeteg munkáról nem, de erről hírt adnak.”

Az iskolaigazgató most leszögezte,

tantestületük arra törekszik, hogy szeretetteljes, elfogadó légkört biztosítson, ahol a gyerekek biztonságban érezhetik magukat, és kibontakoztathatják képességeiket.

„Nevelési-oktatási intézményként feladatunk, hogy diákjaink fejlődését, közösségünk épülését és az oktatás minőségét helyezzük a középpontba” – zárta bejegyzését.

Takács Károly szavai egyébként több helyi szülőt felháborítottak, és a 24.hu úgy tudja, a testület nagy része is megütközött a kijelentésen. „Akinek nem tetszik a beszédem, az ne hallgassa meg. S nekik ha tetszik a Mohamed név (azaz ezzel a migrációt akartam kifejezni, azzal szembeni véleményem), akkor keressenek egy migrációs országot” – magyarázta a polgármester egy dühös szülő Facebook-posztja alatt. Szerdán a Klubrádióban arról is beszélt, súlyos, negatív következménye lenne, ha a migrációs folyamatok a Komárom-Esztergom megyei kisvárosban is elindulnának, és idegenekkel telne meg Oroszlány. Ennek ellenére a városban nem tervezik a településvédelmi törvény alkalmazását.