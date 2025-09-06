A tankerület hárít, az utolsó drámatagozatos pedagógus elbocsátása miatt a diákok ülősztrájkjával kezdődött a tanév a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban

elbocsátás;diáktüntetés;tanár;Szentes;gimnázium;drámatagozat;

2025-09-06 06:12:00 CEST

Az ülősztrájk miatt az igazgató egy időre az irodájában rekedt.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium országos hírű drámatagozata – itt tanult például Alföldi Róbert is – már évek óta a hatalom útjában áll, szisztematikusan próbálják ellehetetleníteni a működését, a cél a végső megsemmisítés. Évről évre kevesebb diákot vesznek fel, nemhogy népszerűsítenék a drámatagozatot, hanem inkább lebeszélnek róla, az ott tanító tanárokat pedig elküldik vagy más iskolákba irányítják, hogy az egészet a politikai kurzus szájízének megfelelően alakítsák át.

Az intézményben szeptember 1-jén e-mailben mondtak fel az utolsó drámatagozatos pedagógusnak, Pásztor Anikónak, két nappal később a diákok az iskola folyosóján ülősztrájkkal tüntettek a döntés ellen. Másnap a városi önkormányzat közleményben jelezte, hogy kiáll a Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatának és a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola munkájának megőrzése mellett, és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ próbálkozott a gimnáziumból való kiszorítással és a képzés átszervezésével. Ezt a Mérce kérdéseire írt válaszában a tankerület cáfolta, mondván, Pásztor Anikót szerették volna a továbbiakban is foglalkoztatni.

Szerdán a diákok ülő sorfala két oldalról zárta le az iskola folyosóját, Sipos Kitti igazgatótól követelték a szerintük a drámaoktatást „tönkretevő” elbocsátások felülvizsgálatát. A sztrájk miatt az igazgatói irodájában rekedt, nem is kommunikált a a diákokkal, míg végül kora délután elhagyta az iskola épületét. „Az a közösség, amely évtizedek óta országos hírnevet szerzett Szentesnek, most végleg a politikai önkény áldozata lehet” – írta a Facebook-oldalán Varga Ferenc, a DK országgyűlési képviselője, aki emlékeztetett, nem először fordul elő, hogy a hatalom ahelyett, hogy támogatná a fiatal tehetségeket és megbecsülné a szülők, diákok és tanárok áldozatos munkáját, inkább rombol, ellehetetlenít, és döntéseit az érintettek véleménye nélkül hozza meg. A drámatagozat nemcsak helyi ügy ez a magyar kultúra és oktatás ügye – jelezte a politikus, hozzátéve, hogy a szülőkkel, a diákokkal és minden jóakaratú emberrel együtt újra ki fognak állni azért, hogy a drámatagozat megmaradjon.