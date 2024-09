- Megmenekült Szentesen a drámatagozat, hiába akarta kiseprűzni a diákokat a fideszes iskolaigazgató

Fidesz;igazgató;Szentes;gimnázium;megszüntetés;maradás;drámatagozat;

2024-09-13 19:26:00 CEST

Van, amikor van eredménye a tiltakozásnak – posztolta a Facebook-oldalán Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész, aki Alföldi Róberttel, Szőke Andrással és sokakkal együtt kiállt a múlt tanév végén a szentesi a Horváth Mihály Gimnázium (HMG) drámatagozatának megmaradásáért. A fordulatról a Szeged.hu írt a napokban „Nem eszik olyan forrón a kását: lesz helye a szentesi drámatagozatnak” címmel. Az ügyről, a neves írók, színészek, értelmiségiek nyílt leveléről, az érintettek, a diákok és a szülők demonstrációjáról lapunk is írt, a kialakult drámai helyzetről riportban számoltunk be.

A HMG drámatagozata azután került végveszélybe, miután az intézményvezető felmondta a kapcsolatot a 25 éve velük együttműködő fővárosi művészeti iskolával, a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnáziummal (KIMI). A helyét - ahogy erről május 14-én kézhez kapták az erről szóló levelet a drámatagozatos diákok szülei - egy szentesi zeneiskolának szánták.

A pozitív fejleményekről a napokban adott hírt a szegedi portál. Ahogy írták, a HMG időközben fideszes képviselővé választott igazgatója (Sipos Kitti Lídia) fű alatt akarta megszüntetni a legendás hírű szentesi drámatagozatot, de nem sikerült leradírozni az évtizedes hagyományokkal képző gárdát. Itt tanult Alföldi Róbert, Badár Sándor, Gáspár Sándor, de számos ismert színész, médiában dolgozó is itt kapott egy életre szóló útravalót. Az idei tanévre jelentkező drámás diákok többsége korábbi műhelyükhöz, a KIMI-hez iratkozott be.

– A diákok kiállását a szentesi önkormányzat is támogatta, és biztosított is nekik helyiséget, ráadásul a HMG területén lévő, városi tulajdonú helyiségben. Csakhogy az iskola zárcserével akarta távolt tartani a drámaoktatást, hasztalan. Az önkormányzat birtokvédelmet kért, és ahogy most kiderült, az eljárásban nekik adtak igazat, így a gimiben újra zárat cseréltek, így szabad a bejárás. Mint utólag kiderült, a diákok megkezdhetik a KIMI keretein belül a tanulást, a tanévnyitójuk csütörtökön volt Szentesen, a Tóth József Színházban.