A fővárosi BKV-buszok 76 százalékánál talált problémát a kormányhivatal

2025-09-03 16:40:00 CEST

A fővárosi kormányhivatal közlése szerint „a buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség”.

Lesújtó eredménnyel zárult az augusztusi busztüzeket követő szúrópróbaszerű járműellenőrzés, ezért Budapest Főváros Kormányhivatala a múlt héten átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el minden fővárosban közlekedő BKV-buszra kiterjedően. Az azóta lefolytatott vizsgálatok súlyos hiányosságokat tártak fel – tudatta szerda délutáni közleményében a kormányhivatal.

A buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak.

A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség – írták. Majd felhívták a figyelmet arra, hogy az ellenőrzés folytatódik: a kormányhivatal az összes buszt átvizsgálja, melynek célja, hogy Budapesten kizárólag a jogszabályokban előírtaknak megfelelő műszaki állapotú buszok közlekedjenek. „A hibák kijavítása az üzemeltető kötelessége és a főváros felelőssége, amelyhez a szükséges időkeret rendelkezésre áll” – tette hozzá a fővárosi kormányhivatal.

A Népszava érdeklődésére augusztus végén Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója számolt be a fővárosi kormányhivatal BKV telephelyein tartott éjszakai szúrópróba-ellenőrzések eredményeiről. Karácsony Gergely előzőleg azonnali vizsgálatot sürgetett a kigyulladó buszok miatt, „haladéktalan tájékoztatást” kért a BKV vezetésétől és felkérte őket a „szükséges lépések megtételére”.