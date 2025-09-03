Ezt még biztosan nem tudta Soros Györgyről!

A 444 olvasója szúrta ki, hogy Soros György 2002 óta a mai napig Budapest díszpolgára. A vonatkozó rendelet szerint, ha a milliárdos holnap meghalna, és a család kéri, akkor a fővárosnak díszsírhelyet kellene biztosítani neki.