Több iskolában is figyelmeztették a tanárokat, hogy csak az állami kiadású tankönyveket használhatják az órákon

oktatás;pedagógusok;tanárok;diákok;tankönyvek;tankerületek;

2025-09-04 05:45:00 CEST

Vannak pedagógusok, akik szerint „fű alatt” lehetn más megoldást is találni.

Több tankerületi iskolában is arra hívták fel a pedagógusok figyelmét a tanévkezdés előtt, hogy a tanóráikon csak a hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő, javarészt állami kiadású tankönyveket használhatják - értesült a Népszava. Van olyan iskola, ahol az Oktatási Hivatal (OH) utasítására hivatkozott az intézményvezetés, máshol pedig az igazgató azt is kifejezetten megtiltotta, hogy a tanárok a szülőknek javasolják a szerintük jobb minőségű, de a hivatalos jegyzékből száműzött magánkiadós tankönyvek beszerzését.

Az OH kérdésünkre tagadta, hogy bármilyen rendelkezést kiadtak volna az iskolai tankönyvhasználattal kapcsolatban - közlésük szerint ilyet nem is tehetnek -, azt ugyanakkor hozzátették: a tankönyvjegyzéken nem szereplő kiadványok tankönyvként nem alkalmazhatók, de ha a pedagógusok mégis használnák őket a tanórákon, ahhoz az iskolaigazgató és a fenntartó engedélye is szükséges lenne. Érdeklődtünk a tankerületi központokért felelős Klebelsberg Központnál is, de arra nem kaptunk választ, hogy a tankerületi központok részéről történt-e utasítás az állami tankönyvek kizárólagos használatára. Azt viszont hangsúlyozták, hogy az iskolák a Nemzeti alaptanterv (NAT) szerinti tantárgyakhoz csak a hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő tankönyveket választhatják, a NAT pedig a sajátos nevelési igényű tanulók részére biztosít lehetőséget más oktatási anyagok beszerzésére.

A kormány idén januártól szigorított az iskolai tankönyvhasználaton: törvénybe iktatták, a pedagógusoknak kötelességük, hogy csak a 2020-ban bevezetett új NAT-ban és az alaptörvényben szereplő, „érvényes értékeknek megfelelő” tankönyveket és tansegédleteket használhatják, ennek megvalósulásáért pedig az iskolaigazgatókat tették felelőssé.

Mivel az állami iskolák tankönyvrendeléseit a fenntartók hagyják jóvá, korábban is korlátozott volt, milyen tankönyveket rendelhetnek, ám gyakran előfordult, hogy a pedagógusok a tanóráikon más, korábban már jól bevált köteteket használtak az új NAT-hoz készült állami kiadványok helyett, amelyekkel szemben több minőségi kifogás is felmerült. Ezeket vagy az iskolai könyvtárból kölcsönözték, vagy szülői összefogással szerezték be őket, mivel a hivatalos tankönyvjegyzékről már törölték a legtöbb magánkiadós tankönyvet. A törvénymódosítással ennek a gyakorlatnak próbált véget vetni a kormány.

- Sajnos előfordulhat, hogy a fenntartó és az igazgató szóbeli nyomására a pedagógusok nem tudják használni az alternatív könyveket a tanórán. De még ha ennyire ellenséges a fenntartó és igazgató, a szülők akkor is vehetnek alternatív könyveket a gyerekeknek otthoni használatra, ezt végképp nem lehet megtiltani – nyilatkozta lapunknak Miklós György. A Szülői Hang Közösség képviselője szerint az alaptörvény és a NAT értékei egyáltalán nem sérülnek attól, hogy valaki alternatív tankönyvet használ, arról pedig még nem is hallott, hogy az igazgatók vagy a fenntartók engedélyére is szükség lenne. Ugyanakkor hangsúlyozta: a szülők nem kötelezhetők alternatív könyvek vásárlására, ez csak önkéntes alapon működhet.

- A törvények szerint valóban csak a hivatalos jegyzéken szereplő könyvekből taníthatnánk, de „fű alatt” vannak más lehetőségek is. Például, hogy egyáltalán nem használom a tankönyveket, ezt tanárként megtehetem. A felkészüléshez használhatok bármit, fénymásolhatok bármit, és bevihetem az osztályba, mondjuk gyakorló feladatsorként - erről egy Pest megyei középiskola tanára beszélt lapunknak. Hozzátette ugyanakkor, hogy a fénymásolás költséges, amit hosszabb távon nem bír el az iskola, ilyenkor viszont beszkenneli a tankönyvet és digitálisan osztja meg a diákokkal, vagy a tanulók lefotózzák óra előtt a szükséges oldalakat. - Van, aki megunja a fotózást, és idővel inkább beszerzi a gyakran használt, egyéb könyveket. De a szülőket nem lehet kötelezni tankönyv megvásárlására – mondta.

Egy Pest megyei általános iskola tanára pedig úgy nyilatkozott lapunknak, sok pedagógus már egyébként is saját tananyagból tanít - különösen a koronavírus járvány idején bevezetett digitális oktatás óta -, az állami tankönyveket pedig szinte egyáltalán nem használják. Ám úgy véli, sok múlik az adott iskolaigazgatón is. Szerinte a Kádár-korból jól ismert megoldás, amikor valaki azt mondja: tanítsunk abból, ami megengedett, mert úgy nem lehet baj.