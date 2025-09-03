Vlagyimir Putyinnal és Kim Dzsongunnal az oldalán vezényelte le Hszi Csin-ping a pekingi díszszemlét

Kína;Peking;Szijjártó Péter;Vlagyimir Putyin;Kim Dzsong Un;Hszi Csin-ping;

2025-09-03 09:43:00 CEST

– Reméljük, hogy minden ország levonja a tanulságokat a történelemből, értékeli a békét és együttműködik – üzente a kínai államfő.

Cirkálórakétákat, hiperszonikus rakétákat, interkontinentális ballisztikus rakétákat és vadászgépeket mutattak be Pekingben, a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén. Ez volt az első alkalom, hogy Hszi Csin-ping kínai államfő, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető nyilvánosan találkozott, utóbbiak a kínai elnök két oldalán tekintették meg a győzelem napi parádét. Donald Trump amerikai elnök nem kapott meghívást Pekingbe.

Hszi Csin-ping a BBC szerint többek között arról beszélt, Kína soha nem fogja elfelejteni a külföldi kormányokat és a nemzetközi barátokat, akik segítettek országának abban, hogy ellenálljon az agressziónak. – Az erő egy ideig győzedelmeskedhet, de a történelem hosszú ívén az értelem nyer – állapította meg, hozzátéve, az igazságosság, a világosság és a haladás mindig diadalmaskodik a gonosz és a sötétség felett. – Reméljük, hogy minden ország levonja a tanulságokat a történelemből, értékeli a békét és együttműködik az emberiség fényesebb jövőjének megteremtésében – jelentette ki.

Mint megírtuk, az autoriter vezetők nagy összejövetele lett a kelet-európai idő szerint szerda hajnalban kezdődött pekingi díszszemle, amelyen a második világháború lezárásának 80. évfordulóját ünnepelték. Ennek a helyszíne az a Tienanmen tér volt, ahol 1989-ben vérbe fojtották az akkori rendszerellenes megmozdulásokat.

Pekingben jelen van Min Aung Hlaing mianmari elnök, akinek országában évek óta véres polgárháború dúl. Együtt ünnepel a nem éppen jó hírű állam- és kormányfőkkel Aleksandar Vučić szerb elnök, valamint egyedüli uniós vezetőként Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki – hogy valamennyire tompítsa a pozsonyi ellenzék által élesen bírált fellépését – pénteken találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Kína meghívásának összesen 26 állami vezetőt tett eleget, Magyarország sem hiányozhat az eseményről, de az Orbán-kormányt „csak” Szijjártó Péter külügyminiszter képviseli.