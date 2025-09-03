Kína;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Kim Dzsong Un;Donald Trump;Hszi Csin-ping;

2025-09-03 11:21:00 CEST

Donald Trump közölte, az Egyesült Államok ellen szövetkeznek Pekingben, a Kreml visszautasítja ezt

Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója leszögezte, Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun nem is gondol ilyesmire.