Donald Trump közölte, az Egyesült Államok ellen szövetkeznek Pekingben, a Kreml visszautasítja ezt

„Kérem, adják át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsongunnak, miközben önök az Egyesült Államok ellen szövetkeznek” – írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalán. Bejegyzésével arra utalt, hogy az orosz és az észak-koreai vezető Hszi Csin-ping kínai államfő két oldalán tekintette meg Pekingben a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlét.
Trump megjegyezte, sok amerikai halt meg Kína győzelem és dicsőség utáni harcában, és reméli, hogy jogosan tisztelik és emlékeznek rájuk bátorságukért és áldozatvállalásukért.
A BBC azt írja, az orosz állami média beszámolója szerint Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója később elutasított minden olyan felvetést, amely az Egyesült Államok elleni összeesküvésre utalna. Kijelentette, Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun nem is gondol ilyesmire, valamint a három vezető megérti Washington szerepét „a jelenlegi nemzetközi helyzetben”.Vlagyimir Putyinnal és Kim Dzsongunnal az oldalán vezényelte le Hszi Csin-ping a pekingi díszszemlétEljött az autoriter vezetők nagy erőfitogtatása, Hszi, Kim Dzsongun és Putyin mellett Szijjártó és Fico is tündökölhetett a pekingi parádén