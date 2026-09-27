Világ proletárjai és tőkései, szüntessétek meg proletár és tőkés mivoltotokat, és szerveződjetek az emberi emancipáció érdekében!
Új beszélgetéssel jelentkezik a Népszava podcastja, a Bal-jobb-bal, amely döntően baloldali alternatívákat jár körbe, s próbálja tisztázni, mennyire alkalmasak a létező társadalmi ellentmondások, igazságtalanságok, az egyenlőtlenség, a szegénység enyhítésére, megszüntetésére. Igyekszünk a gyakorlati politizálás kérdéseire is kitérni az elméletek fényében.
Ha a liberális polgári demokráciát (ma döntően a radikális jobboldalról) komoly társadalmi bázisú támadások érik, heves háborúk robbannak ki, folyamatosan gazdasági válságok fenyegetnek, és a politika új világrend kialakulásáról beszél, nehéz tagadni, hogy valami nagyon változni akar. Nem meglepő tehát, hogy intenzívebbé vált a fejlődési alternatívák keresése, megfogalmazása. És születnek már pozitív jövőképek is.
Alighanem téved, aki úgy gondolja, a politika a leghatékonyabb terepe a társadalom formálásának. Igazán mély változást a hosszú folyamatok, kölcsönhatások okozta új erkölcsi rendszerek indíthatnak el, vallja szellemi életünk méltán elismert társadalomtudós házaspárja, Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Az 1970-es évek eleje óta végzik közös kutatásaikat a szociológia és kulturális antropológia területén. Legújabb könyvük A szimbolizáció címmel jelent meg. Hisznek egy humánusabb világban, amely magasabb civilizációs szinten visszaemeli életünkbe a múltat és a jövőt.