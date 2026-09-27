„Rájöttünk, az igazán jelentős társadalmi változások alapvetően nem politikai úton valósíthatók meg” – Interjú Kapitány Ágnessel és Kapitány Gáborral

Alighanem téved, aki úgy gondolja, a politika a leghatékonyabb terepe a társadalom formálásának. Igazán mély változást a hosszú folyamatok, kölcsönhatások okozta új erkölcsi rendszerek indíthatnak el, vallja szellemi életünk méltán elismert társadalomtudós házaspárja, Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Az 1970-es évek eleje óta végzik közös kutatásaikat a szociológia és kulturális antropológia területén. Legújabb könyvük A szimbolizáció címmel jelent meg. Hisznek egy humánusabb világban, amely magasabb civilizációs szinten visszaemeli életünkbe a múltat és a jövőt.