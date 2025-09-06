Pukk és fuck

Shakespeare;Arany János;angol nyelvtudás;

Vannak ilyen masszív, kiirthatatlan, súlyos tévedések, mint Puck esete.

Arany János, akiről sokkal többet kellene beszélni, mert abszolúte fantasztikus volt, ludas egy ilyen megrendíthetetlen tévedésben. Arany János ugyanis nem ismerte az angol kiejtést.

Hortobágyi angolnak csúfolják az ő angolját, mert könyvekből tanulván angolul, sejtelme sem volt a kiejtésről. Tök egyedül vette be az angolt, ami nem semmi, egykori iskolatársa biztatására esett neki, amikor a Kisfaludy Társaság igazgatójaként diszponált a társaságon belül létrejött Shakespeare-bizottság fölött, mely azt a cél tűzte ki, hogy lefordítja a teljes Shakespeare-t. Ez meg is történt, 1864 és 1878 között 19 kötetben kijött magyarul a teljes életmű. Ezért lett Shakespeare magyar szerző is, aki evidensen végigkíséri az egyre kevesebb magyar olvasót egész életén át, soha meg nem unható modernségével, mert a remekmű mindig modern és élő valami.

A shakespeare-i életművön belül is kimagasló csoda a Szentivánéji álom, a szellem eme erotikus tűzijátéka, amelyben kínosan pironkodva láthatjuk, miféle tehetetlen bábuként rángat minket a szerelem és a szex, semmibe véve a személyiségünket. (Mellesleg itt jelenik meg tán az elsők között a proli, a nép egyszerű fia is a színpadon, nevetséges bumburnyákok képében). De nem is ez a lényeg. A darab központi mozgatója az erotika, egyik főszereplője egy csibész manó, aki szeret iszonyúan kitolni az emberekkel, itt is akkorát kavar, hogy a fal adja a másikat, hülyét csinál az emberekből, az erotika rángatta bábuvá téve őket. Nos, mivel Arany hortobágyi angolja nem ismerte a Puck kiejtését, úgy fordította, hogy Pukk, még a rímekből is kitetszik:

„S amint emberséges Puck

A nevem: ha megkapjuk,

Hogy most kímél a fulánk,

Jóvátesszük e hibánk,

Máskint a nevem ne Puck

Legyen inkább egy hazug.”

Pedig: In English folklore, The Puck (/ˈpʌk/), also known as Goodfellows, are demons or fairies which can be domestic sprites or nature sprites. (Az angol folklórban a Puck (/ˈpʌk/), más néven Goodfellows, démonokat vagy tündéreket jelent, akik lehetnek házi démonok vagy természeti démonok.)

Mármost ebből is kitetszik, hogy a Puck na melyik szóból jön, na melyikből, ó nyájas olvasó? Bizony a fuckból, amit velem született jó ízlésem okán csak körülírni vagyok képes. A to fuck ugye azt jelenti, hogy prütykölni. Becsempészni a lompost (a félszemű seriffet, a nyeles tojást a punciba, sunába, nuniba, punába, nunába, puncusba). Alávágni, kefélni, dugni, laffantani, esetleg tüffenteni, kúrótúrázni, kamatyolni, bevágni a hancúrlécet, vagy brokit, bekergetni a gyíkot, döngetni egy jót, azaz kufircolni, lezavarni egy jó kis numerát.

Na és ennek a darabban meghatározó szerepe van, hiszen ez a történet központi mozgatója, és ez a központi jelentés nem jelenik meg az Arany János-féle magyarban, a Pukk ártatlan és gyermeteg, pont a lényeg vész el általa.

Quod erat demonstrandum.