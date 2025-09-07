Lemondott koncert, feljelentés - öngerjesztő az a társadalmi hév, amellyel nemzeti jelképeink érinthetetlenségéről vitázunk.
Akadt egy rendező, Hegedűs Georgina, akit már régóta érdekelt, hogy mi is történt Arany Jánossal akkor, amikor kilépett a Debreceni Református Kollégiumból és vándorszínésznek állt fél évre. Arany még életrajzíróit is arra kérte, ezt az időszakot hagyják ki élettörténetéből, valamiért szégyellte. Bár a rendező és egyben forgatókönyvíró sokat kutatott, alig maradt nyom nagy költőnk e rövid, rejtélyes, de fontos időszakáról.
Afféle „szerzői lemezzel” jelentkezett Pál Sándor Attila. A Daloskönyv 52 versben idézi meg az Aranytól Jánostól Orbán Ottóig ívelő irodalmi hagyományokat, a népdalokat, a Térey-rapet és Eminemet, Kis Grófót, a Terminátort vagy épp Stan Leet és a Fantasztikus Négyest. A költeményeiben „kitárulkozó” alkotóval arról is beszélgettünk, miért nem bírnák egymást Petőfivel, illetve mit kezdene a szavakkal a költő, ha szuperhős lenne.
Ünnepséget is tartottak az esemény alkalmából éjszakába nyúló kulturális programokkal.
„Én az emberiség ama nem kis létszámú táborához tartozom, amely a saját kárából sem tanul. Holott színészi ambícióimra a lámpaláz már nyolcadik osztályban is megalázó vereséget mért.”
A XVIII. század végére kalauzol el bennünket új regényében a Győrei–Schlachtovszky szerzőpáros. Az 1786-ban elhalálozott nagyhírű debreceni tudós professzor – és sokak szerint az ördöggel lepaktáló – Hatvani István egy süldő leány iránt érzett szerelmét írták meg a maguk csavaros és humoros észjárása szerint, Magyariné szeretője című ördögromanjukban. A nyelvi és történeti fordulatokban gazdag, Csokonai Vitéz Mihályt is szerepeltető könyv alkotóival boszorkányos hangulatban beszélgettünk. A szerzőkkel a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron találkozhatnak szombat délután.
Az 1956-os forradalmat – Petőfi-körös előzményei miatt – gyakran nevezik az írók forradalmának. Valóban sok író vett részt a sztálinizmus elleni felkelés előkészítésében, de Petőfiék forradalmát ennél is jobban jellemezte az írók szerepvállalása. Egyes életpályák esetében szinte lehetetlen eldönteni, hogy a történelemkönyvek vagy az irodalomtörténet lapjaira kínálkoznak-e inkább. Szinte nincs is olyan erőközpontja az 1848-ban kibontakozó forradalomnak, ahol ne lett volna meghatározó szava íróknak, költőknek vagy irodalmároknak.
A mesegyűjtés és kiadás rejtelmeibe, valamint az Arany család életébe is betekintést nyújt Arany László meséinek kritikai kiadása.
A vér szerinti rokonságról dokumentumot is kiállított a helyi Arany János Művelődési Egyesület és a város polgármesteri hivatala.
Arany János munkásságára, valamint az elmúlt 200 év magyar irodalmának közvetítésében bekövetkezett változásokra és kihívásokra fókuszál az idén négynaposra bővült 45. Tokaji Írótábor, amelynek megnyitóját csütörtökön tartották a Tisza-parti kisvárosban.
Arany János már bajusszal született. Sokan így gondolnak a 19. századi költőre, akiről Önarckép álarcokban címmel a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) emlékkiállítást rendezett.
Arany Jánosra azért emlékezünk, hogy nyelvi gazdagsága a 21. századi magyarságnak is tulajdona maradjon - így fogalmazott az MTI híradása szerint az emberminiszter a 200 évvel ezelőtt született költőnek emléket állító Önarckép álarcokban című kiállítás megnyitóján a Petőfi Irodalmi Múzeumban. És ezzel nincs is nagy baj.
Emlékbizottság és emlékév, bizottsági tagok, ismerős nevek, divatja múlt díszkiadások - nem is annyira nehéz eltapsolni négy milliárdot, ha komoly szándék van rá. Egy szlovák kiadó például többet kapott, mint a magyarországi írószövetségek összesen.
Az irodalomtörténet számtalan szempont miatt ítéli Arany Jánost az egyik legnagyobb magyar költőnek, de ezek közül a közoktatási kánonba csak kevés épülhet be, talán azért, mert a kisiskolások lexikálisan nem értik minden sorát. Szilágyi Márton és Devescovi Balázs irodalomtörténészek szerint a kétszáz éve született költő bizonyos szövegei ma fontosabbnak tűnnek, mint korábban, mert azokat a jelenlegi irodalmi folyamatok fényében jobban megérthetjük.
Művészek, hajléktalanok és hajléktalan művészek jöttek össze a Józsefváros mélyén, hogy megünnepeljék Arany János születésének kétszázadik évfordulóját. Iványi Gábor lelkész szerint ez is van olyan fontos esemény, mint például az államfő megválasztása. Sőt...
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére arany, ezüst és színesfém emlékérmet bocsátott forgalomba, az érmeket pénteken Budapesten, a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnök jelenlétében mutatták be. A fő képre kattintva galéria nyílik! MTI Fotók: Máthé Zoltán
„A színház az iskolákba megy” programsorozat keretén belül színházat, festészetet, zenét és irodalmat visz országszerte az általános valamint a középiskolákba Zichy Mihály festőgéniusz halálának 110 éves évfordulójának alkalmából a Zichy Szín-Műhely. A Versek és balladák valamely ritmusban általunk... - Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival című előadásban Arany János tizenegy legismertebb balladájának keresztmetszetét láthatják a diákok XXI. századi összművészeti megközelítésben.
Már nemcsak az irodalomtörténészek állíthatják, hogy Arany János a legnagyobb szókincsű magyar költő, hanem egy számítógép adatai is bizonyítják ezt.
A 20. század második fele a szemtanúk szemszögéből. Így is összegezhetjük annak a két könyvnek a mondandóját, amelyek nemrég jelentek meg. A szerzők elborzasztó és nevetséges, izgalmas és jellemző történeteket mesélnek saját tapasztalataik alapján. És kétségkívül érdemes felidézni a történelmet és az eseményeket, már csak azért is, hogy soha ne ismétlődhessenek meg.
Mintegy 15 ezer fiatallal kevesebben jelentkeztek az idén érettségire, bár tavaly óta nem változott érdemben a vizsgák és az azzal egybekötött felsőoktatási felvételik rendszere.