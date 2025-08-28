A lengyel külügyminiszter már meg is hívta a Schengen-tag Lengyelországba az Orbán-kormány által kitiltott kárpátaljai magyar parancsnokot

Orbán-kormány;Lengyelország;Szijjártó Péter;meghívás;Radoslaw Sikorski;Barátság kőolajvezeték;Bródi Róbert;

2025-08-28 17:01:00 CEST

„Miközben orosz rakéták záporoznak Kijevre, Magyarország kitilt egy bátor magyart, aki mer harcolni Ukrajna szabadságáért” – méltatta Robert Brovdi alakját Radoslaw Sikorski.

Minden jel szerint aligha tud érvényt szerezni az Orbán-kormány a csütörtöki döntésének, hogy évekre kitiltsák Robert Brovdit (Bródi Róbertet), Magyarországról és a teljes schengeni övezetből, Radosław Sikroski lengyel külügyminiszter ugyanis a Barátság kőolajvezeték elleni támadást vezénylő kárpátaljai magyar parancsnokot már meg is hívta a Schengen-tag Lengyelországba.

A lengyel tárcavezető az X-en közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter bejelentésére reagálva közölte: „Miközben orosz rakéták záporoznak Kijevre, Magyarország kitilt egy bátor magyart, aki mer harcolni Ukrajna szabadságáért. Magyar parancsnok: ha pihenésre és kikapcsolódásra van szüksége, és Magyarország nem engedi be, nyugodtan legyen a vendégünk Lengyelországban” - írta Radosław Sikorski.

A „Magyar” szóval lengyel külügyminiszter az apai ágon magyar, saját magát ukránként meghatározó Robert Brovdi katonai hívójelére célzott. Ő nemrégiben reagált a kitiltásra, ebben megüzente Szijjártó Péternek, hogy dugja fel a seggébe a szankciót, és majd meglátogatja édesapja hazáját az Orbán-kormány bukása után. Mint fogalmazott, sok igaz magyar él Magyarországon, akiknek előbb-utóbb elegük lesz Szijjártó Péterből és társaiból.