A NATO-főtitkár szerint Oroszország destabilizációs tényező és az is marad

Oroszország;NATO;NATO-főtitkár;Mark Rutte;destabilizáció;

2025-09-04 12:56:00 CEST

A szövetség számára ezért kiemelt feladat, hogy növelje védelmi beruházásait és felgyorsítsa a védelmi eszközök gyártását – hangsúlyozta Mark Rutte.

Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, és az marad a közeljövőben is – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében.

A NATO számára ezért kiemelt feladat, hogy növelje védelmi beruházásait és felgyorsítsa a védelmi eszközök gyártását – tette hozzá. Mark Rutte szerint Oroszország és Kína nemcsak azért fordítanak nagyobb összegeket hadseregeik korszerűsítésére, hogy katonai bemutatókon szerepeljenek, hanem elsősorban azért, hogy érvényesítsék befolyásukat, megpróbálkozzanak a nemzetközi világrend átalakításával, aláássák a szabadságot és a demokráciát.

Úgy véli, Európának saját biztonsága megtartásához sokkal nagyobb katonai erőre van szüksége, mint amilyennel ma rendelkezik, folytatta. Megjegyezte azt is, hogy Oroszország jelenleg költségvetése 40 százalékát fordítja a hadiiparra.

Mark Rutte beszédében emlékeztetett: a NATO tagállamok a szövetség júniusi csúcstalálkozóján kötelezettséget vállaltak, hogy védelmi kiadásaikat a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékára emeljék 2035-ig. „Az öt százalék nagyon sok pénz, de éppen ez az, amire szükségünk van” – húzta alá. Majd azzal folytatta, hogy a NATO-nak meghatározott céljai vannak a szükséges katonai képességeiről, amelyeket el akar érni.

„Konkrét bevásárló listával rendelkezünk, de ha be akarunk vásárolni, ahhoz pénz kell”

– fejtette ki.

Mark Rutte jó hírnek minősítette, hogy az európai szövetségesek megerősítették igyekezetüket a védelem terén. A NATO-főtitkár a nap folyamán Petr Fiala cseh kormányfővel is találkozik, akivel a NATO és Csehország együttműködéséről, illetve az ukrajnai helyzetről fognak tárgyalni. A háromnapos prágai védelmi csúcstalálkozót, amely szerdán este a résztvevők közös vacsorájával kezdődött, a londoni székhelyű Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) rendezi.